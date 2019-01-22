Маленькому Сереже нужны деньги на дорогостоящее обследование

У двухлетнего Сережи Кудашова эпилепсия неясного происхождения. Первый судорожный приступ у мальчика случился в три месяца. Врачи после обследования поставили эпилепсию и назначили противосудорожный препарат.

— Улучшений не было. Также не приносит результата ни увеличение дозы, ни смена лекарства – врачам никак не удается подобрать эффективную терапию. Приступы повторяются до сих пор, от одного до трех раз в месяц. Из-за болезни у сына задержка развития речи. Врачи не могут определить причину приступов, а значит – подобрать действенное лечение, — рассказывает мама Сережи Светлана Кудашова.

Эпилептолог рекомендует сделать Сереже генетический анализ.

— У Сережи тяжелая форма эпилепсии, не поддающаяся лекарственной терапии. Мальчику требуется провести обследование, которое позволит исключить генетическую природу заболевания, поставить точный диагноз, подобрать адекватное лечение, — говорит эпилептолог Центра эпилепсии, пароксизмальных состояний и нарушений сна «Алгоритм» Елена Парамонова (Новосибирск).

По данным Русфонда стоимость обследования 104 160 руб. 59 087 руб. собрали телезрители ГТРК «Новосибирск», 29 007 руб. собрали читатели «Русфонда». Не хватает — 16 066 руб. Семье не под силу самостоятельно собрать деньги на обследование, родители Сережи просят помощи.

— Приступы случаются и у нашего старшего сына, ему шесть лет. Но такие обследования в Новосибирске проводятся только на платной основе. А нам самим необходимую сумму не собрать, растим двух сыновей, я не работаю, занимаюсь детьми, живем на скромную зарплату мужа. Пожалуйста, помогите! — просит Светлана.

Помочь Сереже можно по ссылке.

Фото из архива семьи