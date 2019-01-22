Предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Новосибирске выросло на 40 %

Число квартир для долгосрочной аренды за год выросло на 40% до 5844 объектов, сообщили в пресс-службе сайта по подбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков компании, средняя цена помесячной аренды год к году поднялась в среднем на 10%. Так, стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем по городу сейчас составляет 15 300 руб., «двушки» сдают в среднем за 20 000 руб. а обычную «трёшку» можно арендовать в среднем за 26 000 руб.

— Из-за низких ипотечных ставок прошлый год бил рекорды по жилищному кредитованию. Массовый спрос на аренду упал, так как какая-то часть арендаторов переехала в собственные квартиры, — отмечает руководитель пресс-службы Анастасия Гринёва. — Год к году цены выросли на большинство потребительских товаров, а также на коммунальные услуги, поэтому собственники пытаются как-то компенсировать рост издержек, поднимая цены.

Еще одной отличительной особенностью рынка арендного жилья этого года стал рост числа двухуровневых квартир. В частности, сейчас выставлено 12 таких объектов в разных частях города, а год назад их было только 6.

Фото: Юлия Данилова