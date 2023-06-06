Маленькому Степе с диагнозом «детский аутизм» требуется курсовое лечение

Физически Степа Самохвалов не отличается от сверстников, вот только поведение у него особенное.

— Когда сыну было полтора года, нас тревожило, что он не откликался, не играл с детьми, внезапно мог стать агрессивным. Врачи назначали ему лекарства, массаж, физиопроцедуры, занятия с логопедом и психологом, но результатов мы не замечали. В три года Степе поставили диагноз «детский аутизм». С тех пор мы начали пробовать различные методы лечения, возили сына на иппотерапию, плавание, к психологам и дефектологам. А в прошлом году врач рекомендовал нам АВА-терапию, и первые же занятия принесли ощутимые результаты: у Степы стало улучшаться понимание речи, он начал радоваться игрушкам, показывать на предметы, смотреть в глаза, рассказывает мама Степы Елена Самохвалова.

Ребенку необходимо успеть до семи лет освоить навыки, которые необходимы, чтобы он смог пойти в школу и нормально учиться.

— За период абилитации в нашем центре у ребенка удалось скорректировать проблемное поведение, сформировать альтернативную систему коммуникации, навыки игровой деятельности и имитации. Степа нуждается в продолжении занятий, так как это поможет ему в формировании важных жизненных навыков и позволит ходить в детский сад, общаться со взрослыми, играть с детьми, быть самостоятельным, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центра «Диада+» (Новосибирск)

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 213 032 рубля. Семья Степы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам снова не хватает средств, чтобы продолжать занятия. У нас двое маленьких детей, работает только муж. Помогите нам, пожалуйста! — просит Елена.

Помочь Степе можно по ссылке.