Под Новосибирском на неделю закроют железнодорожный переезд для автомобилистов

Железнодорожный переезд на дороге Инская-Барышево-Садовод будет закрыт для автотранспорта в период с 14 по 21 июня, сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области (ТУАД). Причина — капремонт 1 пути по станции Издревая.

— Инская дистанция пути вынуждена закрыть железнодорожный переезд «Инская — Издревая 7 км+ 642 м», расположенный на автодороге Н-2107 «Инская – Барышево – 39 км автодороги «К-19р» (Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий) в Новосибирском районе для проезда транспорта, — уточнили в ТУАД.

Автомобилистам предложили новую схему движения. Длина объездной дороги составляет приблизительно 10,6 км.

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