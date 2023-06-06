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«Системной эту проблему сделать не удалось»: из Новосибирской области уехали меньше ученых, чем прогнозировали эксперты

  • 06/06/2023, 13:48
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Министр науки Новосибирской области разрушил два ключевых мифа, связанных с влиянием санкций на науку.
Министр науки Новосибирской области разрушил два ключевых мифа, связанных с влиянием санкций на науку.

— Есть два сложившихся стереотипа или мифа. Первый, что с введением санкций ученых начали переманивать. Если посмотреть статистику по численности специалистов, занимающихся исследованиями и разработками в Новосибирской области, мы практически не имеем большого оттока ученых, — заявил на пресс-конференции министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

По его словам, в 2021 году в регионе работали 21200 специалистов, занимающихся исследованиями, в 2022 году — 20800.

— С одной стороны, статистика, с другой — диалог с директорами институтов, которые говорят, что системной эту проблему тем, кто пытался, сделать не удалось, — подчеркнул министр

При этом он отметил, что в регионе продолжается работа по созданию условий для того, чтобы молодые ученые оставались в науке, не уезжали из области. На это направлено создание молодежных лабораторий в рамках федерального проекта Минобразования. На региональном уровне планируется создание аналогичных лабораторий — документация по ним сейчас прорабатывается.

Кроме того, на региональном уровне реализуется программа грантов и стипендий, чтобы молодой ученый мог использовать на финансирование проекта, проверку гипотезы, создание опытного образца не собственные деньги, а государственные.

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— Второй миф: все закрылось с точки зрения международных проектов. Да, ситуация изменилась, часть европейских ученых приостановили взаимодействие с российскими институтами, учеными, но на реализации знаковых проектов это почти не сказалось, — заявил Вадим Васильев. — Мы быстро заменили заказчиков станций СКИФа, поменяли подрядчиков, а наши институты смогли сами сделать ключевые комплектующие, которые сейчас производят всего несколько стран мира. Хочу сказать, что мы часто встречаемся с руководством научных институтов — серьезных, системных проблем в науке нет.

Руководитель центра компетенций НГУ Амиран Векуа добавил, что у центров компетенций в 2022 году были внутренние страхи о сокращении финансирования программ по НИОКРам, но они не реализовались.

— В 2022 году нам дали возможность пересобрать программу. Проекты, завязанные на внешний рынок, удалось из нее убрать или переориентировать на внутренний рынок, — пояснил он. — При этом открылось огромное окно возможностей для решения задач на внутреннем рынке. Для научных центров поставлена задача: то, что другие страны делали десятилетия, нам необходимо пройти за 2-3 года. Это интересная и амбициозная задача, под которую предоставляется финансирование. Есть дорожная карта по работе с новыми материалами Минпромторга. Нельзя сказать, что санкции прижали науку.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что электронная оборонка сейчас занимается работой, которая характеризуется новым термином — «переконструирование»

Фото пресс-службы Миннауки Новосибирской области

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Рубрики : Власть Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : отъезд ученых новые технологии Влияние санкций на науку


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