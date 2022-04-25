Маленькому Ване с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Ваня родился раньше срока. Врачи признали его здоровым, все показатели были в норме.

— Но вскоре мы заметили, что сынок отстает в развитии: не держит голову, не пытается перевернуться, не ползает. Прошли обследование, и стало ясно, что Ваня перенес кислородное голодание, это привело к нарушению центральной нервной системы. Мы стараемся делать все, чтобы помочь сыну восстановиться. Кроме регулярных курсов массажа, занятий плаванием и лечебной физкультурой, возили Ваню на реабилитацию. К году он начал переворачиваться и пополз по-пластунски, к двум стал вставать у опоры. А в прошлом году благодаря помощи Русфонда Ваня смог пройти полный курс реабилитации и лечения, после чего начал увереннее держаться на ногах, шагать с поддержкой за руки или с ходунками, — рассказывает мама Вани Анна Шадрина.

По словам Оксаны Жексеновой, невролога детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск), у Вани врожденные неврологические нарушения, детский церебральный паралич. Ему требуется активизировать развитие речи, координации движения и равновесия, выработать навыки самостоятельной ходьбы

Нужно продолжить восстановительное лечение и реабилитацию.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 222 745 рублей. Семья Вани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Врачи говорят, что у него есть все шансы научиться ходить самостоятельно, поэтому нужно продолжить восстановительное лечение. Но оплатить его мы просто не в силах. Пожалуйста, помогите нам! — просит Анна.

Помочь Ване можно по ссылке.