Участников «мусорного» рынка Новосибирска обвинили в подготовке скандала на майские праздники

В настоящее время идут переговоры с управляющими организациями и товариществами собственников жилья многоквартирных домов Октябрьского района по поводу предоставления копий ключей от шлагбаумов для заезда техники МУП «Спецавтохозяйство». До этого на участке работала компания ООО «ЭкоТранс-Н» (входит в ГК «ВИС»), которая брала в аренду технику в АО «Энергосила».

Группа «ВИС» обвинила бастующих водителей мусоровозов в саботаже . В результате проблемы с вывозом мусора были зафиксированы в Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Об этом на горячую линию МинЖКХ сообщали жители города. Пик обращений пришелся на 22 апреля — 107 звонков. Помимо Новосибирска, как было сказано в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, с жалобами на вывоз ТКО обращаются жители города Обь.

— Зафиксировано падение завоза ТКО на полигоны на 20%, — сообщают в региональном МинЖКХ.

В связи со сложившейся ситуацией в минувшие выходные мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел на территории города режим повышенной готовности. На участки, которые обслуживала бастующая техника, была переброшена техника, во-первых, регоператора из Коченевского и Искитимского районов и, во-вторых, МУП «Спецавтохозяйство». В настоящее время по линии регоператора идет поставка дополнительных мусорных контейнеров на случай, если бастующая компания заберет свои. Уже получена первая партия из тысячи контейнеров, остальные поставки должны быть завершены до 15 мая.

— В настоящее время забастовку поддерживают 211 сотрудников, — сообщает директор компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Из них 167 — это водители и операторы мусороразгрузочных станций.

В МинЖКХ также подчеркивают, что это не забастовка в чистом виде с требованием изменения работниками условий труда, а конфликт нескольких коммерческих структур.

— Мы наблюдали за началом конфликта, — сообщает глава министерства Денис Архипов. — Для нас очевидно, что это не требования, связанные с условиями труда, а конфликт двух коммерческих организаций, которые владеют транспортными средствами. Именно в этой плоскости вопрос будет решаться. Но, насколько я знаю, активность людей, которые бастуют, уходит.

По информации министра, ситуация с вывозом мусора начала меняться в выходные.

— В воскресенье вместо 280 машин на полигоны зашли уже 330, — говорит Архипов. — Завезено отходов несколько выше стандартного объема. В первую очередь вывозятся площадки возле многоквартирных домов (МКД). Частный сектор, юрлица — во вторую очередь. Сейчас идет разбор площадок накопления возле МКД. На воскресенье зафиксировали, что остаются системные проблемы в Октябрьском районе. Есть локальные проблемы в Заельцовском и Железнодорожном районах. Но в целом, по сравнению с серединой недели, ситуация изменена в лучшую сторону.

— На два района заходит МУП САХ, и там действительно есть проблема с получением ключей от шлагбаумов, — говорит Анатолий Локоть. — До конца недели мы твердо решим проблему в Октябрьском районе. В Дзержинском районе практически все решено с вывозом. Находимся на контакте с МУП САХ и регоператором. Разногласий нет.

Стабилизацию обстановки подтверждают главы Новосибирска и города Обь — Анатолий Локоть и Павел Буковинин. По словам мэра областного центра, окончательно решить проблемы на территории Октябрьского района планируется до конца недели.

Напомним, что ранее ряд депутатов и чиновников как городского, так и областного уровня, выступавших против работы регоператора, называли МУП «Спецавтохозяйство» в качестве альтернативы.

— Конечно, к регоператору в течение прошлого года накопилась масса претензий, как говорится, кулаки еще чешутся, — комментирует ситуацию губернатор области Андрей Травников. — Но недопустимо использовать жителей города в качестве заложников, жертвовать их комфортом ради урегулирования каких-то коммерческих разногласий. Очевидно, что не удалось устроить скандал в новогодние праздники, и все подготовлено под длинные майские праздники. Но регоператора это никак не оправдывает. Взяли на себя ответственность — решайте вопрос, как угодно. Резервы у вас должны быть, чтобы обеспечивать предоставление услуги жителям области независимо от обстоятельств.

По информации ООО «Экология-Новосибирск», в Новосибирске расположены 8,4 тысячи контейнерных площадок. С 19 апреля полностью прекратили вывоз 4 района (3,1 тысячи площадок). По данным ЕДДС на утро понедельника, поступило только 3 обращения по Октябрьскому району. В выходные на территории Новосибирской области работали 258 единиц мусороуборочной техники, из которых 107 — в Новосибирске. В ночь с воскресенья на понедельник работали 6 единиц техники в Октябрьском районе, 4 в Дзержинском, 7 — в Заельцовском.

По информации агентства ЦДЖ, АО «Энергосила» связано с Александром Волковым, который является одним из учредителей «ЭкоТранс-Н», а также руководителем и владельцем ГК «Арктика-сити». Именно «Арктика-сити» сообщила в середине апреля о том, что приостанавливает прием отходов на свои мусоросортировочные линии, так как водители мусоровозов отказались их вывозить. Сейчас ситуацией на «мусорном» рынке города занимается прокуратура.

Ранее редакции рассказывала о том, что Новосибирская область планирует расторгнуть с «Экологией-Новосибирск» концессию по двум «мусорным» полигонам и не исключает расторжение договора с компанией, как с регоператором. Также мы писали о том, что «Экология-Новосибирск» находится в самобанкростве, а участники «мусорного» рынка региона жалуются на ситуацию в правоохранительные органы и на федеральный уровень.