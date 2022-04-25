Запрет на полёты на юг продлили до 1 мая

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России до 1 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

По-прежнему запрещены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям возить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Режим ограничения полетов был введен 24 февраля. После этого запрет регулярно продлевается.