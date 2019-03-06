Новосибирская область увеличила экспорт зерна

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, регион экспортировал 115,7 тысяч тонн зерна. При этом, отгрузка зерна железнодорожным транспортом в феврале этого года в 2,5 раза выше, чем в таком же месяце 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства

Министр отметил, что в экспортном направлении зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, Казахстан, Латвию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Израиль. Основные направления отгрузки зерновых культур за пределы Новосибирской области – морской порт г. Новороссийск, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Московская области.

Евгений Лещенко подчеркнул, что работа по отгрузке зерна с этого года ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт», разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина на период до 2024 года. В нацпроект входит федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым в нашем регионе разработана аналогичная программа.

Отмечается, что ставятся задачи по увеличению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в том числе агропромышленной продукции, увеличению доли сельхозпродукции в ВВП страны, технологическому перевооружению агропромышленного комплекса и др. Помимо экспорта зерновых в регионе планируется увеличить объемы производства и экспорта мяса свинины, птицы, яиц.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области