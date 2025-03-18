Малышке с диагнозом эпилептическая энцефалопатия требуется дорогостоящее лечение

Родилась Милана в срок. До трех месяцев не было никаких проблем, а затем малышка стала периодически вздрагивать и подергивать руками и ногами. Девочку начали обследовать.

— Мы начали обследоваться, а уже через месяц попали в больницу с приступом эпилепсии. Тогда Милане и поставили диагноз, стали подбирать лекарства. Справиться с судорогами удалось лишь в сентябре прошлого года. Из-за болезни дочь развивалась с задержкой, мы регулярно ездили на реабилитацию. Со временем Милана научилась держать голову и переворачиваться, недолго стоять у опоры, играть с игрушками, улыбаться. Дочь теперь сидит с поддержкой на стульчике, пытается сама есть ложкой, — рассказывает мама Миланы Анастасия Чернышова.

У малышки эпилептическая энцефалопатия, задержка психомоторного и речевого развития.

— Девочка нуждается в реабилитационном лечении, направленном на развитие двигательной активности и моторики рук, укрепление мышц шеи и спины. Также будем развивать речь Миланы, улучшать ее психоэмоциональное состояние, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Вусала Гурбанова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 282 355 рублей. Семья Миланы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Восстановительное лечение нужно обязательно продолжить, чтобы Милана научилась ползать и сидеть самостоятельно, сказала первые слова. Проблема в том, что оплатить следующий курс нам не по силам. В семье двое детей, я ухаживаю за Миланой, работает только муж. Помогите нам, пожалуйста! — просит Анастасия.

Помочь Милане можно по ссылке