Новосибирские приставы в 2025 году выдворили 368 нелегальных мигрантов

В Новосибирске судебные приставы регулярно принимают решение о выдворении иностранных граждан, которые не соблюдают российские законы. Как сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по региону, чаще всего это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, реже — из Азербайджана, Армении и Казахстана. В ведомстве напомнили, что нарушение правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации может повлечь за собой не только административное выдворение, но и штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей.

В этом году судебные приставы выдворили уже 368 мигрантов, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (365 человек). После внесения изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 313 нелегалов были выдворены по решению суда, а 55 — по постановлению полиции.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю, по данным регионального МВД, в Новосибирскую область прибыло 8 017 иностранных граждан. Это на 2 800 больше, чем неделей ранее. Выехало из области всего 5 337 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске. Иностранцы могут решить вопрос своего пребывания в России, не покидая город.