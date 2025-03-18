«Вырубить этот лес»: будущие торговцы Хилокского 2.0 в Новосибирске уже бронируют места

Пока возмущённые жители новосибирского микрорайона «Палласа» ищут способы помешать строительству оптового рынка в их спальном микрорайоне, потенциальные торгаши уже бронируют места и строят планы по наведению «порядка». С одним из претендентов на «точку» пообщался корреспондент Infopro54.

Мужчина внимательно рассматривал растянутый на площадке перед магазином «Ярче» щит, на котором «красуется» анонсирующая надпись: «Скоро открытие, оптовый плодоовощной рынок».

— Здесь же рынок будет? Отлично. Хочу забронировать место здесь, а на баннере нет ни информации, ни контактов, — рассуждает незнакомец.

Он оценивающе, по-хозяйски окинул взглядом местность и одобрительно кивнул в сторону баннера.

— Хорошее место. Надо будет вырубить этот страшный лес, — заявил претендент на торговую точку.

На слова, что местные жители против того, чтобы в центре массива появился рынок с вытекающими последствиями в виде стихийных свалок, полчищ крыс и тараканов, разбитых дорог и перегороженного фурами выезда, мужчина иронично улыбнулся.

— Аааа, местные жители против, — с нескрываемым сарказмом протянул он.

Напомним, стенд с кричащей вывеской об открытии оптового овощного рынка в микрорайоне «Палласа» появился в конце прошлой недели. На баннере изображены план строительства, многочисленные ящики с соответствующей продукцией и люди не славянской внешности. Увидев щит с «радостной новостью», местные жители взбунтовались. Люди опасаются, что их спокойной жизни пришёл конец.

Жители всего спального микрорайона начали массово отправлять обращения-протесты против «оптовки» губернатору региона, в мэрию и на портал «Решаем вместе». Соответствующие обращения были направлены депутатам Горсовета, закреплённым за Кировским районом: Евгению Подгорному, Александру Тарасову и Олегу Ситкину. Кроме того, новосибирцы заявляют о готовности выйти на пикет против «Хилокского 2.0», чтобы отстоять свой весьма благополучный жилмассив перед нашествием непрощенных гостей с их лотками, нечистотами и другими стихийными последствиями.

Так же выяснилось, что данный земельный участок выставлен на продажу за 85 млн. Продавцом выступает агентство Отелит.

Один из жителей «Палласа» связался с агентством, где ему сообщили, что участок у них в собственности и только продажа.

— В аренду никому не сдают и никаких проектов на данный момент по участку нет, — ответили новосибирцу на другом конце провода.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале марта с Хилокского рынка на оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской стали перемещаться местные торгаши. Как отметил председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, Хилокский рынок находится на пороге больших перемен.