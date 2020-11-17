Малышу с ДЦП требуются деньги на лечение

У четырехлетнего Вани детский церебральный паралич. Он родился раньше срока.

— На седьмом месяце беременности я почувствовала себя плохо – было очень высокое давление. Меня экстренно госпитализировали и провели операцию кесарева сечения: речь шла о спасении жизней – моей и малыша. Поэтому Ваня родился раньше срока, не дышал сам, в первые сутки у него произошло кровоизлияние в головной мозг, — рассказывает мама Вани Елена Агафонова.

Врачи выхаживали малыша два с половиной месяца. После выписки родители давали Ване назначенные неврологом препараты и делали массаж. Но в восемь месяцев у малыша заметили отклонения физического развития – он не переворачивался и не садился. Диагноз ДЦП поставили Ване в полтора года.

— В полтора года начался наш путь борьбы с болезнью. Ваня прошел шесть курсов лечения в томском реабилитационном центре «Шаг вперед». Результаты очень обнадеживающие: сейчас Ваня сам сидит, ползает, стоит у опоры, разговаривает, — говорит Елена.

Сейчас Ване необходимо лечение продолжить.

— Для достижения новых навыков в моторном развитии Ваня нуждается в реабилитационном лечении. Цель лечения – развитие координации движения и равновесия, самостоятельного передвижения, мелкой моторики и речи, — отмечает невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По информации Русфонда стоимость лечения составляет 206 080 рублей, однако у семьи Вани нет возможности самостоятельно собрать такую сумму.

— Сыну нужно научиться стоять и ходить, но наши материальные возможности уже исчерпаны. Чтобы оплатить лечение Вани, мы продали машину. В семье трое детей, работает только муж, пенсия Вани уходит на медикаменты, приемы врачей и бассейн. Сын сам очень хочет ходить! Он веселый, лучезарный и жизнерадостный малыш. Помогите, пожалуйста! — просит помощи Елена.

Помочь Ване можно по ссылке.

Фото из архива семьи