В лидеры по экспорту новосибирского зерна вышел Казахстан

— В 2019 году за пределы Новосибирской области мы вывезли 800 тыс тонн, из них на экспорт 404 тыс. В этом году за 10 месяцев экспортировали более 500 тыс тонн, на 41 млн долларов США. В целом сельхозпродукции экспортировано из региона на 290 млн долларов, что уже на 140 % превышает установленные для региона на 2020 год показатели, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
— Цена на пшеницу с протеином 12.5% на ФОБе в Новороссийске составляет 250 долларов или около 19 тыс рублей за тонну. Таким образом, экспортеры, даже с учетом всех логистических затрат, такелажа порта, могут приобретать пшеницу 4 класс по цене до 13 тыс рублей за тонну, — говорит министр. — Эта цена привлекательна для сельхозпроизводителей, обеспечивает существенный уровень рентабельности, и мы не ожидаем серьезного снижения экспортных поставок, в том числе в соседние регионы, Алтайский край.
Лещенко пояснил, что в 2019 году зерно региона экспортировалась в 16 государств, в этом году в 19.
— В 2020 году в лидеры по экспорту вышел Казахстан. Треть новосибирского зерна уходит туда. Далее идут Азербайджан, КНР, Монголия, Турция. Наращивает объем экспорта Киргизия. Из новых стран появились Бельгия и Япония, — перечисляет он. — Зернобобовые в серьезных объемах отправляются в Латвию, Пакистан, Индию.
Фото: pixabay.com, автор- stanvpetersen
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