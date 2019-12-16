Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В декабре в Новосибирске демонтируют 60 конструкций наружной рекламы

Еще 300 разноформатных объектов «наружки» запланировано к демонтажу в следующем году.
  • 16/12/2019, 21:27
реклама

60 конструкций наружной рекламы попали под сокращение в декабре по предписаниям комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии город, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы продолжаем программу сокращения рекламных конструкций. Сегодня днем проводим демонтаж щита на ул. Кошурникова между домами 16 и 18. Многие объекты приходится демонтировать в темное время суток, чтобы не затруднять дорожное движение. Всего в 2020 году запланировано сократить около 300 рекламных конструкций. В декабре этого года под демонтаж попали 60 – форматы самые разные: и суперсайты 5 х 15, и маленькие сити-форматы, и стандартные щиты 3 х 6. Таким образом, регулируем порядок размещения отдельно стоящих объектов на улицах города, приводим их в соответствие с утвержденной схемой рекламных конструкций. Кроме того, в октябре был принят новый архитектурно-художественный регламент. По нему увеличилось расстояние между конструкциями, и мы стараемся в соответствии с регламентом их проредить. Вот здесь, на тротуаре, между щитами должно быть не менее 150 метров, — рассказал председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Дмитрий Лобыня.

Отмечается, что специалисты комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска проводят еженедельные рейды по незаконной установке рекламных конструкций. Рекламораспространителям, установившим объекты с многочисленными нарушениями, выдаются предписания об их устранении и демонтаже конструкций. Объекты, не соответствующие требованиям и попавшие под предписания комитета рекламы и информации мэрии, демонтируются силами самих рекламных агентств. Если снос проводится службами комитета, агентству – собственнику наружной рекламы будет предъявлен счет за демонтаж.

Вместе с тем специалисты отмечают, что наружная реклама, размещенная по правилам, является не только средством информирования, оформления и освещения улиц, но и источником пополнения городского бюджета.

В результате аукционов на право использования муниципальной собственности при размещении рекламных конструкций и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на их размещение в бюджет Новосибирска в 2019 году поступит более 140 млн рублей.

Фото: Евгения Серегина

Популярное с сайта

На портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России

На портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России

16/12/2019, 16:22
Сегодня на портале доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.
«Хлеб и Нино» претендует на «Пальмовая ветвь»

«Хлеб и Нино» претендует на «Пальмовую ветвь»

16/12/2019, 16:07
В полуфинал рестораторской премии вышел второй по счету проект группы «РМ-Консалтинг».

В Новосибирском филиале «Росгосстраха» новый руководитель

16/12/2019, 15:33
Филиал возглавил Алексей Игошин.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

68 фактов незаконного потребления газа выявлены в Новосибирской области

17/12/2019, 08:00

Малышу требуются деньги на обследование

16/12/2019, 21:31

Муниципалитетам повысили финансовую самостоятельность

16/12/2019, 17:56

Аэроэкспресс до Толмачево может появиться к 2023 году

16/12/2019, 16:58

В Толмачево ожидают роста грузопотока

16/12/2019, 16:43

На портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России

16/12/2019, 16:22

«Хлеб и Нино» претендует на «Пальмовую ветвь»

16/12/2019, 16:07

В Новосибирском филиале «Росгосстраха» новый руководитель

16/12/2019, 15:33

В Новосибирске открывается заправочная станция для электромобилей

16/12/2019, 15:30

Компенсационные выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

16/12/2019, 15:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска