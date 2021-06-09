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Мама из Новосибирской области получила грант в 100 000 рублей на открытие своего бизнеса

  • 09/06/2021, 11:15
mama
4 июня в Новосибирске завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель».

Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Анастасия Мачок с идеей производства органайзеров для сумок FELT IN LOVE. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

Основное назначение продукции FELT IN LOVE — помочь организовать пространство в сумке. Органайзеры будут изготовлены из экологичного фетра по собственным эскизам Анастасии Мачок.

Федеральная образовательная программа развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело, сочетая профессиональную самореализацию с заботой о семье.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году в Новосибирской области проект состоялся при поддержке центра «Мой бизнес».

За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 82 тренинга в 69 регионах России.

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»:

«Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе “Мама-предприниматель” мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»:

«Цель программы “Мама-предприниматель” ― не только обучить женщин основам бизнеса и вручить грант победительнице. Главная задача ― показать участницам, что материнство не помеха карьере, помочь им поверить в свои силы, отбросить страхи и сомнения и сделать шаг навстречу мечте. Для нас огромная радость — видеть, что выпускницы программы открывают и развивают свой бизнес».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».

Финалу предшествовало пятидневное обучение основам предпринимательства. Из 67 заявок 35 жительниц Новосибирской области прошли региональный отборочный тур и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.

В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи, среди которых было много уникальных и интересных проектов: кроме проекта победительницы эксперты высоко оценили проект по производству текстиля по мотивам природы Горного Алтая с натуральным ароматом леса, проект по пошиву и продаже бэби-боксов (подарочных наборов на рождению малыша, выписку или в обычное пользование), а также проект по созданию наборов с авторскими терапевтическими сказками и шерстяными игрушками-героями.

Фото предоставлено Центром «Мой бизнес»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : центр «Мой бизнес» мама-предприниматель конкурс женский бизнес грант


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