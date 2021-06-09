Новосибирские предприниматели поздравили детей в детском клубе Caritas

Цель инициативы — дать импульс развитию культуры благотворительности, создать условия для новых форм сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ в регионах.

В рамках акции на территории Новосибирской области 7 организаций приобрели подарки для детей, находящихся в центрах на базе организации Caritas. В этих центрах организуют досуг ребят, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.

Подарки от предпринимателей вручили через благотворительную организацию «Добрые руки» на празднике ко Дню защиты детей.

В акции приняли участие футбольный клуб «Джуниор», ООО «КБС», ИП Свистунова Алена Анатольевна, ЗАО «Финансово-правовая группа «АРКОМ»», проект организаторов пространства «Мир порядка», семейный аквацентр «Кроха и Кит», ООО «Консалтинговая компания «БизнесАктив». На свои средства они приобрели небольшие рюкзаки, краски, кисти, альбомы, мелки, мыльные пузыри, карандаши, фломастеры, заколки для волос, брелки.

«Мы рады стать опорным пунктом в рамках акции Минэкономразвития России. Такие добрые инициативы позволяют объединять людей вокруг социально значимых проблем и напоминать разным сообществам о потребностях незащищенных категорий граждан. Мы решили сделать акцию постоянной и предлагать бизнесу откликаться на такие инициативы», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

В дальнейшем акция #МойБизнесПомогает будет проходить через центр «Мой бизнес» чаще. По мере поступления запросов от некоммерческих организаций координаторы будут отправлять анонсы о планируемом сборе канцелярии, кондитерских изделий или других вещей. Всё это передадут нуждающимся любых возрастов через НКО.

Оставить заявку на участие в акции в будущем можно по телефону 8 800 600 34 07 (доб. 3). Звонок примут в Центре инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес».