«Сибантрацит» продолжает экспорт угля судами большой вместимости

Отгрузку судами большой вместимости компания начала в марте. Таким образом, за четыре месяца «Сибантрацит» экспортировал судами большой вместимости свыше 650 000 тонн металлургических углей.

В ближайшее время еще два балкера класса Capesize отправятся из порта Тамань в Китай.

Отправка больших партий позволяет компании удовлетворять растущие потребности потребителей из стран АТР в продукции «Сибантрацита», оптимизировать отгрузки и повышать эффективность экспортных операций. В 2021 году «Сибантрацит» планирует перевезти из порта Тамань судами класса Capesize свыше 1 млн т угля.

Справка:

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Группа «Сибантрацит» входит в число наиболее динамично развивающихся угольных компаний страны. В 2019 г. объем добычи составил 23,7 млн т.

В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Группа направляет существенные инвестиции в расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит», состоящая из команды высокопрофессиональных менеджеров.

Предприятия Группы входят в число крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия.