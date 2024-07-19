Мангал насмерть придавил 3-летнего ребенка, который гостил у бабушки

Нелепая трагедия произошла во дворе частного дома в поселке Сухая Балка Красноярского края. Трехлетний Миша* гостил у бабушки с дедушкой и часто играл во дворе. Вечером 18 июля родители приехали, чтобы забрать сына. Пока они собирали вещи мальчика, тот вышел на улицу. Во время игры ребенок потянул на себя тяжелый металлический мангал. Конструкция рухнула и накрыла собой Мишу. Малыш получил тяжелейшую травму головы и скончался до приезда скорой помощи.

― По данному факту следственным отделом по Емельяновскому району СК России по Красноярскому краю проводится процессуальная проверка, ― сообщили в региональном ведомстве.

Известно, что семья, где рос мальчик, благополучная. Родители не стояли на профилактическом учете и очень любили сына.