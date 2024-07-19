Пешеходам разрешили ходить по мосту на Большевистской в Новосибирске

20 июля в Новосибирске состоится торжественное открытие пешеходного моста у завода торгового оборудования, расположенного на улице Большевистской. Однако ремонтные работы на этом объекте будут продолжены. Завершить их планируется только в сентябре.
Напоминаем, что мост был закрыт на реконструкцию. Чтобы работы продвигались быстрее, а пешеходы не подвергали опасности свое здоровье было запрещено пользоваться этим переходом. После завершения основного этапа ремонта необходимость в дальнейшем закрытии моста отпала.
– Ремонтирует мост подрядная организация ООО «ДМИ», – отмечено в сообщении мэрии.
На сегодняшний день выполнены работы по ремонту опор, лестничных сходов и пролетного строения.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил работу с браком.
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