Мария Демидова назначена Новосибирским транспортным прокурором

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Новосибирского транспортного прокурора назначена Мария Демидова, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Мария Демидова проходит службу в органах прокуратуры с 2001 года. Занимала должности помощника Облученского и Биробиджанского транспортных прокуроров, а также заместителей Биробиджанского и Хабаровского транспортных прокуроров. До недавнего времени работала в должности Хабаровского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Имеет классный чин – старший советник юстиции.

Ранее занимавший должность Новосибирского транспортного прокурора Роман Доценко в настоящее время проходит службу в органах прокуратуры в должности заместителя Дальневосточного транспортного прокурора (на правах прокуратуры субъекта).

Фото с сайта Западно-Сибирской транспортной прокуратуры