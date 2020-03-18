Помех строительству четвертого моста почти не осталось

Четвертый городской мост Новосибирска вышел из затянувшейся предстартовой паузы — вопросы землевладения и недвижимости, тормозившие масштабное начало строительных работ, обрели, наконец, горизонт своего разрешения. И хотя между словами «решены» и «решаются» вполне очевидны модальные различия, об интенсивном старте стройки говорят уже как о факте. Об этом сообщил на заседании транспортного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Алексеевский, директор ГКУ «Мост». По его словам, факторы, препятствующие развертке масштабных строительных работ, теперь минимальны.

Как доложил участникам заседания Юрий Алексеевский, уже выполнены работы на 3 млрд 33 млн рублей. Из них ГКУ «Мост» — на 90 млн, концессионер ГК «ВИС» — на 1,18 млрд, концедент — 1,19 млрд. Степень технической готовности объекта составляет 8,9%. По словам руководителя ГКУ «Мост», изначально по соглашению на отчетный период требовалась готовность 8,5%.

— Так что мы даже перевыполнили требуемый показатель, — заявил Алексеевский.

Концессионер вложил средства в разработку рабочей документации (487 млн), строительный контроль и авторский надзор (95 млн) и основные строительно-монтажные работы (1,25 млрд), в том числе в изготовление металлоконструкций (1,06 млрд).

— Уже 10% металлоконструкций готовы, вскоре мы их увидим на стройплощадке, — доложил директор «Моста» — Это 10 тысяч тонн металлоконструкций, которые сейчас хранятся на базе в зоне бывшего городского пляжа.

Концедент (область) направил на строительно-монтажные работы 434 млн рублей, 539 млн — на компенсации за изъятие земельных участков и объектов недвижимости.

— Основной объем работы — это, конечно, подготовка площадки строительства, — пояснил Юрий Алексеевский. — Оформлен 191 участок. 6 оставшихся концессионер должен оформить в аренду сам. На сегодняшний день концессионером выведены 115 участков или 81%. Это то, что передали в течение 2019 года. По улице Большой сейчас идет работа с людьми. Улица Большая на этом отрезке — это частный сектор, там 83 земельных участка вместе с домами. Из них мы изъяли уже около 80. Еще 3 участка из этого ареала сейчас в судебном споре. И 42 переданы концессионеру. По этим участкам мы уже полностью очистили территорию под строительство. Получено также разрешение по Зыряновской, по работам на путепроводе, его уже полностью оформили. В зеленой окраске на карте — то, что уже передано. Из 83 участков, окрашенных на карте в черный цвет, осталось сейчас только 3. Все остальное уже снесли. И в настоящее время территория эта передается концессионеру. Площадь Труда, площадь Энергетиков — эти зоны тоже уже «зеленые», мы все это передали концессионеру. Проблемная сейчас только зона, окрашенная на карте в коричневый цвет. Это 4 участка, там гаражные кооперативы, 237 гаражей. Только в этом месте у нас сейчас задержка. Приказ об изъятии по этим участкам получен только в ноябре 2019 года. Приказ об изъятии по 2 другим участкам — декабрь 2019-январь 2020-го. Департамент земельных отношений долго с этими участками работал. И еще 2 участка — под общежитием и под автозаправкой «Газпрома». По ним сейчас идут судебные тяжбы. Прошли переговоры, Москва почти уже нашла положительное решение.

Руководитель ГКУ «Мост» посетовал на сложность в привлечении подрядчиков — для выноса инженерных коммуникаций (в частности, ветки газоснабжения, шедшей в частный сектор), для установки шумозащитных окон в домах вдоль трассы моста и зоны стройки, для сноса домов, попавших в зону моста:

— Так, по выносу коммуникаций мы два раза безрезультатно объявляли конкурс на 350 млн рублей и только с третьего раза нашли организацию, которая смогла этим заняться. По установке окон мы тоже три раза объявляли конкурс почти на 300 млн рублей, и только на третий раз пришел подрядчик.

Кроме того, Юрий Алексеевский отметил, что потребность компании в грамотных консультантах с высокой юридической компетенцией еще не исчерпана. Этот сервис тоже будет подрядным, конкурсным. ГКУ «Мост» уже разместило соответствующий профиль на сайте госзакупок. Стартовая цена — 70 млн рублей.

Следующее совещание по проблематике четвертого моста решено провести непосредственно на площадке.

ГКУ «Мост» создано в августе 2017 года для реализации концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь в качестве уполномоченного лица министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Концессионер проекта — ООО «Сибирская концессионная компания», входит в ГК «ВИС». Основные функции ГКУ «Мост» — подготовка площадки строительства, а именно вынос инженерных коммуникаций, снос строений, мешающих строительству, оформление земельного участка и передача его концессионеру через департамент земельных и имущественных отношений Новосибирской области. Само концессионное соглашение было заключено 6 декабря 2017 года. Объем финансирования по этому объекту сейчас составляет 3,59 млрд рублей: 2,19 млрд — из федерального бюджета, 1,19 млрд — из регионального бюджета, 208 млн — внебюджетные источники.

Фото: пресс-служба Группы «ВИС»