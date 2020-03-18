При худшем сценарии, в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тысяч домов

В правительстве Новосибирской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На нем рассмотрели вопросы подготовки региона к паводковому периоду и прохождению пожароопасного сезона 2020 года.

— Мы знаем, что пожароопасный сезон у нас наступает фактически сразу после схода снега, это климатическая особенность нашего региона, она подтверждается многолетними наблюдениями – именно весной, в период массового выезда людей за город, в период, когда еще зеленая трава не поднялась, по статистике происходит наибольшее возгорание на сельхозугодиях и переходов возгораний на лесных участках. В прошлом году, пик горимости пришелся на май – произошло более 270 пожаров из 400 зафиксированных за весь сезон, так что подготовительные работы должны быть выполнены уже сейчас, и к началу мая мы должны отработать те проблемные вопросы, — отметил губернатор области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что несмотря на большое количество выпавших за эту зиму осадков, гидрологические условия говорят о том, что первая волна паводка пройдет в регионе относительно спокойно.

— При худшем варианте, в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах области. Пока прогноз на первую волну паводка достаточно благоприятный, но мы должны готовиться и к худшему варианту, — подчеркнул он. — По прогнозам Западно-Сибирского управления Росгидромета реки области начнут вскрываться ото льда во второй декаде апреля, и здесь очень важно не допустить образования ледяных заторов.

Андрей Травников отметил, что максимальный уровень половодья может превысить норму на 0,2—1,0 м. Более детально можно будет понимать ситуацию после экспедиции гидрологов в Горный Алтай, к верховьям Оби.

— Возможно достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий на реках Бакса, Карасук и Обь. Также в зоне риска отдельные участки автомобильных дорог. Попрошу минстранс региона поставить на особый контроль места возможных подтоплений, расположенные в низинах, и оперативно принимать меры по ликвидации таких подтоплений. Все необходимые ресурсы подготовить в полутора и двукратном объеме. Не менее важным для спокойного прохождения паводка в населенных пунктах считаю контроль за гидротехническими сооружениями, — отметил губернатор.

Глава региона поставил задачу по предотвращению несчастных случаев в населенных пунктах в период прохождения паводка.

— Второй момент, с которым мы столкнулись в прошлом году, и на который я хочу обратить внимание еще до начала сезона паводка, это необходимость провести в населенных пунктах работу по обнаружению ям, канав, котлованов, которые могут быть подтоплены талыми водами. Мы помним трагедии, которые происходили два года назад, ту же Колывань, но, к сожалению, в текущий сезон, в текущую зиму бывали случаи, когда в подтопленные углубления попадали люди, в том числе и дети, поэтому эту работу очень жестко нужно завершить, — подчеркнул Андрей Травников.

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