Андрей Свинаренко: Инновации не дают экономических преимуществ

С небес на землю вернул участников форума «Технопром-2019» заместитель председателя правления УК «Роснано» и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. По его мнению, инновации, которые сейчас в России предлагаются реальному сектору, не дают экономических преимуществ. Ситуацию усугубляет острая нехватка квалифицированных кадров. Об этом Андрей Свинаренко сказал во время делового завтрака 19 сентября, когда обсуждался вопрос «Что мешает достижению технологического лидерства России?».
Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел для участников форума «Технопром-2019» — бизнесменов, глав крупных предприятий и т. д. — деловой завтрак, посвященный теме «Технологическое лидерство России». Во время мероприятия состоялось электронное голосование. Участникам нужно было выбрать один из шести вариантов ответа на вопрос: «Что мешает достижению технологического лидерства России?».
Победил вариант ответа «Недостаточная заинтересованность в инновациях у представителей реального сектора». Он набрал 33% голосов. Далее ответы распределились следующим образом: «Разобщенность мер поддержки и инструментов институтов развития» (27%); «Отсутствие квалифицированных специалистов, отток талантов за рубеж» (16%); «Отсутствие корреляции спроса и предложения в сфере инвестиций» (16%); «Недостаточное развитие инфраструктуры» (8%), «Недостаточный объем финансирования и низкая окупаемость сферы инноваций» (2%).
На фоне комментирующих итоги голосования реплика Андрея Свинаренко носила контрастный и в чем-то даже отрезвляющий характер. Зампред правления УК «Роснано» не попал под очарование позитивной повестки события под названием «Технологическое лидерство России» и сказал следующее:
— Из представленных вариантов ответа нет ни одного исчерпывающего. Я могу прокомментировать победу ответа «Недостаточная заинтересованность в инновациях у представителей реального сектора» очень простым тезисом. Что такое инновации? Когда мы начинаем обсуждать инновационную политику, мы в конечном счете обсуждаем — кто и что должен делать, кто должен стать старшим, главным и т.д. А сам предмет обсуждения мы как бы опускаем. Инновации, если говорить кратко, — это нововведения, дающие экономические преимущества.
По мнению Андрея Свинаренко, на самом деле в инновациях заинтересованы создатели инноваций:
— У нас же, действительно, инновации, которые предлагаются реальному сектору, не дают экономических преимуществ — это мнение реального сектора. Либо инновации на слишком длинной перспективе — не будем забывать о том, что горизонт планирования в российском бизнесе сейчас достаточно узкий. И «длинных» проектов очень мало.
Свинаренко, по его признанию, проголосовал за вариант ответа «Отсутствие квалифицированных специалистов, отток талантов за рубеж». Зампред правления УК «Роснано» уверен, что в конечном счете в стране это касается абсолютно всех сфер деятельности.
— Начиная с государства, госструктур, бизнеса, науки образования — везде не хватает квалифицированных специалистов. Это факт, все это знают, все это признают, целую кучу программ реализуют для того, чтобы остановить отток и увеличить количество талантов и — самое главное — увеличить количество квалифицированных специалистов во всех секторах экономики, — сказал Андрей Свинаренко.
Напомним, что 18 сентября, в первый день работы VII Международного форума «Технопром-2019», состоялось пленарное заседание «Наука новой эры: технологии трансформации». Участники дискуссии обсудили эффективные управленческие решения в подготовке кадров для науки и наукоемкой индустрии, роль территорий и отраслей экономики.
— Очевидно, когда речь идет о новейших технологиях — это связано с большим риском, —сказал в ходе дискуссии член совета Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков. — Изначально очень трудно предположить — даст новейшая технология какой-то результат или нет. Понятно, что фундаментальная наука сама по себе не приводит к внедрению этих технологий. Ученые что-то изобретают, но дальше должен появится драйвер, бизнесмен, который готов будет построит какой-то бизнес на основе этого изобретения. Совершенно очевидно, государство должно сделать максимум, чтобы создать позитивную инвестиционную среду.
На следующий день работы форума «Технопром-2019», во время делового завтрака, губернатор Андрей Травников продолжил развитие темы пленарного заседания.
— Если бы условия голосования позволили, я бы выбрал минимум два или три варианта ответа, — сказал губернатор. — Да, мы слушали такие тезисы, что государство должно вложиться в разработку промышленных образцов, масштабирование их до вывода в массовое производство. Но мы понимаем, что никаких государственных ресурсов не хватит, чтобы оплатить разработку и масштабирование образцов (продукции) абсолютно по всем отраслевым направлениям. Без участия бизнеса это невозможно.
Получился замкнутый круг. Без участия бизнеса невозможно развитие инноваций и технологического прорыва страны. Но если взять во внимание слова Андрея Свинаренко, то пока что бизнес крайне настороженно относится к предлагаемым с помощью господдержки пакетам инноваций по причине их экономической нецелесообразности.
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