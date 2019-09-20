Андрей Свинаренко: Инновации не дают экономических преимуществ

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел для участников форума «Технопром-2019» — бизнесменов, глав крупных предприятий и т. д. — деловой завтрак, посвященный теме «Технологическое лидерство России». Во время мероприятия состоялось электронное голосование. Участникам нужно было выбрать один из шести вариантов ответа на вопрос: «Что мешает достижению технологического лидерства России?».

Победил вариант ответа «Недостаточная заинтересованность в инновациях у представителей реального сектора». Он набрал 33% голосов. Далее ответы распределились следующим образом: «Разобщенность мер поддержки и инструментов институтов развития» (27%); «Отсутствие квалифицированных специалистов, отток талантов за рубеж» (16%); «Отсутствие корреляции спроса и предложения в сфере инвестиций» (16%); «Недостаточное развитие инфраструктуры» (8%), «Недостаточный объем финансирования и низкая окупаемость сферы инноваций» (2%).

На фоне комментирующих итоги голосования реплика Андрея Свинаренко носила контрастный и в чем-то даже отрезвляющий характер. Зампред правления УК «Роснано» не попал под очарование позитивной повестки события под названием «Технологическое лидерство России» и сказал следующее:

— Из представленных вариантов ответа нет ни одного исчерпывающего. Я могу прокомментировать победу ответа «Недостаточная заинтересованность в инновациях у представителей реального сектора» очень простым тезисом. Что такое инновации? Когда мы начинаем обсуждать инновационную политику, мы в конечном счете обсуждаем — кто и что должен делать, кто должен стать старшим, главным и т.д. А сам предмет обсуждения мы как бы опускаем. Инновации, если говорить кратко, — это нововведения, дающие экономические преимущества.

По мнению Андрея Свинаренко, на самом деле в инновациях заинтересованы создатели инноваций:

— У нас же, действительно, инновации, которые предлагаются реальному сектору, не дают экономических преимуществ — это мнение реального сектора. Либо инновации на слишком длинной перспективе — не будем забывать о том, что горизонт планирования в российском бизнесе сейчас достаточно узкий. И «длинных» проектов очень мало.

Свинаренко, по его признанию, проголосовал за вариант ответа «Отсутствие квалифицированных специалистов, отток талантов за рубеж». Зампред правления УК «Роснано» уверен, что в конечном счете в стране это касается абсолютно всех сфер деятельности.

— Начиная с государства, госструктур, бизнеса, науки образования — везде не хватает квалифицированных специалистов. Это факт, все это знают, все это признают, целую кучу программ реализуют для того, чтобы остановить отток и увеличить количество талантов и — самое главное — увеличить количество квалифицированных специалистов во всех секторах экономики, — сказал Андрей Свинаренко.

Напомним, что 18 сентября, в первый день работы VII Международного форума «Технопром-2019», состоялось пленарное заседание «Наука новой эры: технологии трансформации». Участники дискуссии обсудили эффективные управленческие решения в подготовке кадров для науки и наукоемкой индустрии, роль территорий и отраслей экономики.

— Очевидно, когда речь идет о новейших технологиях — это связано с большим риском, —сказал в ходе дискуссии член совета Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков. — Изначально очень трудно предположить — даст новейшая технология какой-то результат или нет. Понятно, что фундаментальная наука сама по себе не приводит к внедрению этих технологий. Ученые что-то изобретают, но дальше должен появится драйвер, бизнесмен, который готов будет построит какой-то бизнес на основе этого изобретения. Совершенно очевидно, государство должно сделать максимум, чтобы создать позитивную инвестиционную среду.

На следующий день работы форума «Технопром-2019», во время делового завтрака, губернатор Андрей Травников продолжил развитие темы пленарного заседания.

— Если бы условия голосования позволили, я бы выбрал минимум два или три варианта ответа, — сказал губернатор. — Да, мы слушали такие тезисы, что государство должно вложиться в разработку промышленных образцов, масштабирование их до вывода в массовое производство. Но мы понимаем, что никаких государственных ресурсов не хватит, чтобы оплатить разработку и масштабирование образцов (продукции) абсолютно по всем отраслевым направлениям. Без участия бизнеса это невозможно.

Получился замкнутый круг. Без участия бизнеса невозможно развитие инноваций и технологического прорыва страны. Но если взять во внимание слова Андрея Свинаренко, то пока что бизнес крайне настороженно относится к предлагаемым с помощью господдержки пакетам инноваций по причине их экономической нецелесообразности.

Фото из фото-банка Форума «Технопром»