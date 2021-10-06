Маркировку продуктов питания по типу «Светофор» могут сделать обязательной

Как сообщают «Известия», общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу «Светофор». То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. Речь идет о промышленно произведенных товарах за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах.

По словам председателя правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрия Янина, основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение количества диагнозов «ожирение».

Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.

В то же время исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что под «красную» категорию могут попасть многие обычные товары, включая сливки, творог и сметану, поскольку содержат жиры, передает «Лента.ру». Такая маркировка, в свою очередь, может дезориентировать россиян, считает эксперт.

В пресс-службе Metro подчеркнули, что нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием.