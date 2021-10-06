Маркировку продуктов питания по типу «Светофор» могут сделать обязательной

Как сообщают «Известия», общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу «Светофор». То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. Речь идет о промышленно произведенных товарах за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах.
По словам председателя правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрия Янина, основная цель инициативы — снижение уровня неинфекционных заболеваний в России и уменьшение количества диагнозов «ожирение».
Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.
В то же время исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что под «красную» категорию могут попасть многие обычные товары, включая сливки, творог и сметану, поскольку содержат жиры, передает «Лента.ру». Такая маркировка, в свою очередь, может дезориентировать россиян, считает эксперт.
В пресс-службе Metro подчеркнули, что нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием.
— Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, мы не знаем рацион клиента, и, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы, — отметили в компании.
Фото: pixabay.com автор: ElasticComputeFarm
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