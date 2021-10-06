За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Как сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, интерес жителей Новосибирской области к инвестированию остается высоким.

— На 1 июля 2021 года у жителей Новосибирской области было открыто 300 тыс. брокерских счетов. Это в 1,5 раза больше, чем было в начале года. И хотя рост количества новых брокерских счетов по сравнению с прошлым годом замедлился, интерес к инвестированию остается высоким, — говорится в сообщении.

Такая динамика отчасти связана с тем, что банки вслед за повышением Банком России ключевой ставки стали постепенно увеличивать доходность по депозитам, делая их снова привлекательными для консервативной группы клиентов, не склонных брать на себя инвестиционные риски. Кроме того, достигнут высокий уровень проникновения брокерских услуг, то есть многие из тех, кто хотел инвестировать, уже вышли на фондовый рынок.

По сравнению с началом года, во втором квартале ткущего года интерес розничных инвесторов сместился в сторону российских акций — их доля в структуре инвестирования выросла с 30 до 33%. Доля иностранных ценных бумаг (облигаций, акций и др.) снизилась с 40 до 39%. Одновременно вырос спрос на паи ПИФ и активы биржевых инвестиционных фондов (ETF) с различным уровнем риска и степенью и диверсификации. Такое распределение интересов неквалифицированных инвесторов наблюдается по всей стране.

— До 1 октября брокерам было запрещено продавать неквалифицированным инвесторам сложные инструменты, однако уже сейчас сделки с такими продуктами стали возможными, но только после успешного прохождения тестирования. Неквалифицированным инвесторам, которых сейчас большинство на фондовом рынке, без тестирования доступны многие ценные бумаги. Они могут свободно участвовать в торгах с акциями российских и иностранных компаний из котировального списка, приобретать облигации федерального займа и паи многих ПИФ, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В Сибирском ГУ Банка России пояснили, что тестирование состоит из двух блоков. Первый позволит оценить опыт инвестора и источник знаний, его результат не повлияет на итоговую оценку. Во втором разделе будет четыре вопроса об особенностях и рисках той группы инструментов, по которой совершается сделка. Положительный результат даст «зеленый свет» не только на приобретение конкретной ценной бумаги, но и на последующие сделки с этой группой инструментов.

Тестирование проводится бесплатно. Если инвестор не проходит тест с первого раза, у него есть неограниченное количество попыток его пересдать. У клиентов даже с отрицательным результатом тестирования есть право настоять на покупке любой ценной бумаги, доступной неквалифицированным инвесторам, но они должны будут подписать специальное уведомление о принятии на себя последствий и рисков. При этом сумма сделки будет ограничена 100 тыс. рублей или же не сможет превышать стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она дороже 100 тыс. рублей.