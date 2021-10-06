В Новосибирске построят детский онкоцентр

Текущее положение дел в оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями в регионе, а также строительство детского корпуса областной больницы губернатор Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой.

Среди главных вопросов рабочего совещания – строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, в том числе – детской онкологии и детской гематологии.

Пока эти отделения размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра – в основном помещении в Краснообске идёт ремонт. Но специалисты уже оценили все плюсы базирования на территории крупной многопрофильной клиники. Здесь очень мощная лаборатория со всеми видами диагностики, есть хорошая база лучевой диагностики: УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, МРТ. Работает детская хирургическая служба. И, самое главное, есть возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования, необходимость в которых может возникнуть при лечении данной категории пациентов.

— Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. По всем показателям это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия, — сказала Галина Новичкова.

Медико-техническое задание на строительство детского корпуса областной клинической больницы, где предполагается развертывание всех специализированных отделений, уже готово. Проектно-сметная документация будет скорректирована с учетом рекомендаций экспертов «Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.