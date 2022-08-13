Сибирские писатели. Мама замечательных книг

Наша сегодняшняя героиня — личность очень многогранная и интересная. Когда мы знакомились с ее биографией, нас не оставляло ощущение, что она родилась именно для того, чтобы писать замечательные книги. Бывает такое, что человек рождается писателем, и это как раз то самый случай.

У истока

Юлия Александровна родилась в Кемерово, городе непростом во всех отношениях, в мае 1965 года. Лучшим другом и главным вдохновителем творческих исканий маленькой Юлии был ее кот Мишка. Они были очень привязаны друг к другу, и когда Мишка пропал, восьмилетняя Юлия посвятила ему свои первые стихи. Через много лет Мишка стал героем фантастической повести для детей «Корабельный кот Мишка и Фата Моргана» и еще нескольких книг.

Юлия Лавряшина:

— Я родилась в сибирском городе Кемерово, приучившем меня стойко переносить трудности, но не отбившем охоты мечтать. Ни меня, ни моих героев, которые умеют проникать в другие реальности и творить чудеса.

Как и многие девчонки и мальчишки, в школьном возрасте Юлия сочиняла стихи и прозу, но никому их не показывала. Ее стремление к писательству подпитывали книги любимых авторов и истории бабушки Зинаиды Никифоровны, неутомимой рассказчицы.

Из всех писателей больше других Юля любила В.П. Крапивина. Его повесть «Мушкетер и фея» она прочла в журнале «Пионер», и настолько прониклась этой историей, что повесила листок с цитатами из книги на школьную доску в классе. Юля надеялась, что ее одноклассники, прочитав их, станут хотя бы немного похожи на замечательных героев этой повести.

Грин, Бруштейн, Каверин, Паустовский, Чехов, Достоевский… Юлия всегда много читала, с самого раннего детства, словно готовила себя к тому, что и сама вскоре станет писателем. Творческая душа Юли влекла ее ко всему, что позволяло творить. Она всерьез мечтала стать актрисой и даже готовилась к поступлению в театральное училище, но… После окончания школы Юлия поступила-таки в Кемеровский Государственный Институт Культуры, правда, на библиотечный факультет. Любовь к книгам перевесила тягу к самовыражению на сцене.

В 1988 году Юлия начала заниматься в литературной школе «Притомье», руководил которой поэт Сергей Донбай. Именно он послужил прототипом руководителя студии Паппаса в романе «Серебряный ключ».

Путь к читателю

Юлия Лавряшина:

— Печататься я начала уже будучи взрослым человеком. Правда, первый рассказ «Весёленький денёк» не допустили к публикации в газете «Комсомолец Кузбасса», ведь в нём шла речь о конфликте подростка с комсомольской организацией. Я тогда очень гордилась тем, что сразу начала, как автор, запрещённый по политическим соображениям… Но 10 декабря 1988 года был опубликован другой рассказ «Начало зимы» — это стало для меня грандиозным событием!

Рассказы Юлии стали появляться в журналах «Литературный Кузбасс» (Кемерово), «День и ночь» (Красноярск), «Знамя» (Москва) и др. Многие произведения впервые публиковались в журнале «Огни Кузбасса» (Кемерово).

В 1991 увидела свет книга прозы кузбасских авторов «Страсти по неведомому», в которую вошли повесть и три рассказа Юлии Лавряшиной. А в 1994 появился сборник рассказов «Весёленький денёк», так долго ждавший своего часа. И уже в 1995 году в возрасте тридцати лет Юлия Александровна была принята в Союз писателей России.

В 1997 году вышел сборник повестей Юлии Александровны «Каиновы дети», и чуть позже в этом же году был опубликован во многом автобиографический роман «Массаж лезвием меча».

Книги Юлии Лавряшиной быстро нашли своего читателя, в ее жизни появились встречи с поклонниками ее творчества в библиотеках, школах, клубах… И здесь Юлия нашла наконец возможность для реализации своей детской мечты. Каждую встречу она превращала в настоящее театрализованное действо, и читатели платили ей искренней любовью.

Для детей и не только

С 1999 года Юлия Александровна начала сотрудничать с новосибирским издательством «Мангазея». Роман «Авернское озеро» открыл серию «Незнакомка», ориентированную на женскую аудиторию. В этой серии вышло более десяти книг. В некоторые романы Юлия Александровна включила собственные стихи.

Юлия Лавряшина:

— К тридцати годам я почувствовала, что уже смогу без слащавой сентиментальности написать книгу о любви. Эти романы вышли в новосибирском издательстве «Мангазея». Благодаря издателю Владимиру Глинскому для меня открылись новые горизонты, ведь книги крупнейшего за Уралом издательства продавались по всей стране, в том числе и в Москве.

Первая книга Ю.А. Лавряшиной для детей вышла также в «Мангазее», в 2004 году. Это повесть в жанре фэнтези «Улитка в тарелке», история о несбывшейся жизни, об ответственности взрослых за детей, о жестокости и надежде. «Улитку в тарелке» Лавряшина называет своей самой успешной книгой.

Юлия Лавряшина:

— В октябре 2010 г. с печальной повестью «Улитка в тарелке» о детях, которым не суждено вырасти, я стала лауреатом Международной детской литературной премии В.П. Крапивина. Встреча с Владиславом Петровичем останется одним из самых светлых воспоминаний моей жизни, ведь я читала и любила его книги с детства. «Улитка в тарелке» была первой книгой из написанных мною для подростков, и впервые она тоже вышла в новосибирской «Мангазее». Потом повесть была переиздана московским издательством «Китони», где издана и серия фантастических книг о талантливой девочке-подростке Майе. Повесть «Майя и мальчик, живущий в море» вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Книга года: выбирают дети». Как и весёлая сказка «Котёнок в космосе», которая опубликована в нашем семейном издательстве «ЛАВР». В 2022 году я жду очередного переиздания «Улитки в тарелке» в издательстве «Время», с которым мы успешно сотрудничаем.

В 2006 году кемеровский журнал «Огни Кузбасса» номинировал Юлию Лавряшину на литературную премию «Русский Букер» с романом «Фальшь истины» о влиянии личности Марины Цветаевой на наших современников. Роман вошёл в лонг-лист этого престижного конкурса.

Сотрудничество с издательством «Мангазея» вывело творчество Юлии Лавряшиной далеко за пределы Кузбасса. Школьники писали по её книгам сочинения, студенты — литературоведческие исследования.

В 2006 году Юлия Александровна с семьей переехали в Подмосковье, и здесь началось ее сотрудничество с издательством «Гелеос», где у нашей героини вышло несколько книг. Психологический социальный роман «Свободные от детей» вызвал острые споры, Юлия Александровна им искренне рада. Если спорят, значит, книги задевают за живое!

Юлия Лавряшина:

— Возможно потому, что у нас с мужем трое детей, я с большим удовольствием пишу для ребят. Самая новенькая книга — это повесть «Я не чёртик!» о девочке, внезапно ставшей инвалидом, но оставшейся солнечным и добрым человеком, хотя ей много пришлось перестрадать.

В издательстве «Время» вышла также повесть «Пока, лосось!», ставшая лауреатом Литературной премии им. М.М. Пришвина (вместе с повестью «Призрак с Горки»), и отмеченная Специальным призом премии «Большая сказка» им. Э.Н. Успенского. Победить эта повесть не могла, потому что это вообще не сказка, а непростая история жизни девочки, которая растёт без мамы. Но председатель жюри Андрей Усачёв придумал для этой книги специальный приз!

В активе Юлии Лавряшиной есть и книги для подростков, действие которых происходит в Сибири. В издательстве «Аквилегия-М» вышли истории о подростках-волшебниках: «Преломление в зелёном стекле» и «Прощай, Кобра!» Так вот «Кобра» — это «КОманда доБРА», созданная в Новосибирске. Тайная подростковая организация. Во втором романе подобная команда, спасающая детей, попавших в беду, появляется в Кемерово. Третья книга об этих героях «Люди-деревья» скоро выйдет в электронном формате в магазине «Буколавр», который Юлия с мужем открыли при своем семейном издательстве.

Юлия Лавряшина:

— Кто из нас в детстве не мечтал хоть ненадолго стать невидимкой? Или научиться проходить сквозь стены? Моим мечтам удалось сбыться, благодаря моим героям — подросткам, состоящим в тайной организации «КоБра» («КОманда доБРА»). Вступая в эту команду, они получают настоящую волшебную силу, которая остается с ними до 16 лет. Вот только использовать свои уникальные возможности ребята могут только для помощи детям, попавшим в беду. Иначе волшебная сила просто покинет их, что и случается с одним из героев. Я так привязалась к этим подросткам, что не смогла расстаться с ними после первой книги и написала трилогию: «Преломление в зелёном стекле», «Прощай, Кобра!» и «Люди-деревья». Главная героиня Настя Ильина во многом списана с нашей младшей дочери — тоже Насти. И без неё эти книги просто не родились бы. Даже некоторые эпизоды Настиной жизни, например, спасение щенка, вошли в эту трилогию. Города, в которых действует «Кобра» тесно связаны с моей жизнью: родилась я в Кемерове, по-настоящему издаваться начала в Новосибирске, а в Подмосковье мы поселились в Королёве, где и происходит действие третьей книги. Это космическая столица России, поэтому, естественно, возникают сюжетные линии, связанные с космосом.

Здесь нужно заметить, что в постоветский период количество детской и подростковой литературы резко упало. Впрочем, и о качестве книг для юной аудитории в большинстве случаев говорить не приходится. В стремлении к прибыли (что вполне нормально для бизнеса) издательства выпускают в свет огромное количество хоть и низкопробного, но востребованного чтива, напрочь забывая о воспитательной и образовательной функциях книги. Современная литература для подростков, как и в советские времена, помимо развлекательной несет очень важную социальную функцию – она помогает растущим мальчишкам и девчонкам находить выход из сложных ситуаций, не замыкаясь в себе, задает нравственные ориентиры. Другое дело, что еще совсем недавно тема буллинга в школах, например, относилась к разряду табуированных, говорить об этом было не принято. Сегодня же авторы со страниц книг говорят с читателями на важные для каждого подростка темы, не замалчивая проблем, и это очень важно.

Юлия Лавряшина:

— Сейчас вообще появилось много интересных авторов, пишущих, как детские книги, так и Young Adult. И это замечательно, потому что многие подростки могут пережить сложные ситуации вместе с литературными героями, и уже будут знать, как вести себя, если нечто подобное случится с ними.

Дальше — больше

Словно стремясь охватить как можно больше читающих людей, Юлия Лавряшина участвует в литературных праздниках на Арбате и в программах «Апокриф» и «Культурная революция» на канале «Культура», до недавнего времени руководила литературной студией при московском Центре образования № 264 и в московской библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева вела литературно-дискуссионный клуб «БЕСЕДкА». В 2012 году она организовала литературный конкурс «Пёрышки Пегаса» для юных поэтов и прозаиков города Королёва. Конкурс существует до сих пор.

Казалось бы, откуда у мамы троих детей время на все эти дела? Но и это еще не все! В 2003 году Юлия Лавряшина приняла участие в работе над межрегиональным телевизионным проектом «Тебе решать». По ее сценариям снимались игровые эпизоды для проекта, и это стало первым серьезным драматургическим опытом.

Дальше — больше. Юлия Александровна написала пьесу по мотивам своей повести «Улитка в тарелке» и в 2009 году получила за неё премию королёвского Городского конкурса им. С.Н. Дурылина в номинации «Драматургия». В 2010 году пьеса вышла в финал драматургического конкурса «Евразия». В 2014 году молодёжный театр «В Курсе» (г.Королёв) поставил «Овечку по имени Свечка» по пьесе Ю.А. Лавряшиной. Эта постановка стала первым спектаклем театра.

Если вы вдруг подумали, что неутомимая Юлия Лавряшина на этом остановилась, то вынуждены вас огорчить. В дополнение ко всему рассказанному выше Юлия Александровна написала более десяти киносценариев, среди которых «Лэрис, Принцесса и Ланселот» (2008), сценарий мультсериала «Трое вышли из леса» (2010), «Память телефона» (2011), «Девятый вал Вити Коробкова» (2014).

Сегодня Юлия Лавряшина — автор более пятидесяти книг для детской, подростковой и взрослой аудитории, и останавливаться не планирует, чему мы вместе с вами можем только от души порадоваться.

Юлия Лавряшина:

— Для меня важно, чтобы мои книги, вне зависимости от жанра, были не только увлекательными, но и умными, а мои герои представали живыми и сложными людьми, которых я никогда не осуждаю, а пытаюсь понять.

Книги Юлии Лавряшиной представлены на сайте проекта «Сибирь на страницах».

«Преломление в зеленом стекле» Ты знаешь о тайной организации подростков? Вдруг она действует и в твоем городе? Обычные ребята совершают невероятное! Умеют проходить сквозь стены, силой мысли останавливают машины, заставляют говорить правду, нагоняют на преступников страх. И совершают еще много чудес, но только… ради спасения других детей. Магической силой можно делиться.

Получит ли ее единственная девочка в мальчишеской компании? Ты тоже можешь стать волшебником, если тебе нет шестнадцати! «Прощай, кобра!» Настя Ильина владеет магической силой. Переехав в другой город, она создает команду подростков-волшебников. Но использовать необычный дар ребята могут только для спасения детей, попавших в беду. Настю и ее друзей ждут серьезные испытания. События их жизни сменяют друг друга стремительно, точно картинки в калейдоскопе. Подросткам предстоит спасти целый город. Вот только справится ли Настя с ролью командира?

Ранее редакция публиковала интервью с сибирскими писателями Игорем Мараниным, Николаем Александровым и Сергеем Усиком.