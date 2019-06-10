«Maрс» ежегодно снижает потребление воды и энергии на 3%

За 12 лет с начала модернизации производства ООО «Maрс» снизил потребление энергоносителей и воды более чем на треть. Это позволяет существенно сократить объем вредных выбросов в воздух и водных стоков. Сейчас модернизационные процессы на производстве продолжаются. Об этом представители компании рассказали на круглом столе, посвященном реализации на территории Новосибирской области мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». Хозяева площадки познакомили гостей с технологическими решениями, позволяющими более рационально расходовать сырье и в то же время сохранять окружающую среду. По словам представителей компании, одна из основных составляющих ее работы — это ответственность перед сотрудниками и жителями окрестных населенных пунктов за экологию на предприятии.

— Компания уделяет очень много внимания всем вопросам, связанным с экологией, — говорит начальник производства Алексей Мишин. — Все наши производственные показатели, ключевые бизнес-параметры, которые мы делаем каждый день и контролируем, связаны с экологией. Как житель Новосибирска я рад, что вопрос экологии становится важным не только в бизнесе, но и вокруг нас. Какие-то интересные формы перерастают в мероприятия, делающие жизнь вокруг нас лучше.

Более детально технологии представила инженер-эколог ООО «Марс» Елена Позднякова. По ее словам, внедрение подобных технологий позволило в период с 2007 года более чем на треть сократить вредные выбросы и загрязняющие стоки. В настоящее время «Марс» является на глобальном уровне одной из ведущих компаний, реализующих принципы устойчивого развития.

— Мы добились прогресса в достижении поставленных целей, и у нас есть еще, над чем работать, — говорит Позднякова. — У нас больше контроля за производственными процессами и влияния на них. Стараемся заботиться о здоровье как своих сотрудников, так и своих потребителей. Наш план фокусируется на трех взаимосвязанных направлениях: «Здоровая планета» (снижение воздействия на окружающую среду), «Процветающие люди» (достойные зарплаты сотрудникам) и, соответственно, улучшение трудового уровня жизни (охрана труда, создание условий на производстве, в которых людям комфортно работать). В приоритетах — здоровый образ жизни, продвижение науки и инноваций.

Что касается снижения воздействия на окружающую среду, то, как сообщила Позднякова в своем докладе, речь идет, в частности, о сокращении вредных выбросов в воздух, загрязняющих стоков в почву и твердых отходов производства.

— Мы тщательно изучили наш подход к использованию ресурсов и внедряем наилучшие доступные технологии при производстве и при очистке воздуха, — рассказывает представитель компании. — Уже сейчас основными направлениями работы являются борьба с климатическими изменениями, водопользование и землепользование. Цель — сделать более надежными имеющиеся научные исследования и применить их в жизни. Мы следим, какие технологии сегодня существуют, чтобы применять их в производстве.

По словам Поздняковой, с 2015 года удалось сократить выбросы в атмосферу более чем на 25%. Этому способствовали модернизационные процессы, начатые на производстве с момента его основания в 2003 году. На предприятии были установлены новейшие технологии для очистки воздуха — циклонные и рукавные фильтры. В 2010 году рукавные фильтры заменили на более новые современные фильтры долгой очистки. Последний этап модернизации был закончен в 2018 году.

— Мы стараемся минимизировать воздействие на окружающую среду. У нас есть программа до 2025 года по внедрению наилучших технологий, — говорит Позднякова. — Итог прошлого года показал, что мы на 32% стали меньше потреблять энергии на тонну готового продукта, чем было при старте программы в 2007 году. Да, передовые технологии более дорогие. Но они оправданы, они помогают экономить. Последние три года затраты на закупку энергоносителей снижаются за счет экономии. Сейчас мы смотрим, какие технологии можно применять, чтобы были возобновляемые источники энергии.

Аналогичная модернизация связана и с системами очистки воды на предприятии. В 2010 году на фабрике были построены очистные сооружения. В 2015 году прошел первый этап их модернизации. Установили дополнительные системы очистки, усовершенствовали системы фильтров, применили новые наполнители для более эффективной очистки стоков. Сейчас реализуется и к концу 2019 года будет завершен второй этап модернизации очистных сооружений, рассчитанный на дальнейшее растущее производство.

— Растет и нагрузка на очистные сооружения, — рассказывают на предприятии. — Мы должны сделать все автоматизированным, независимым от человеческой усталости, невнимательности и т. д. Мы также имеем цель — снижение на 3% вредных выбросов в год. Это цель для всех фабрик нашей компании. На данный момент мы на 34% снизили потребление воды на тонну готового продукта. Да, в 2010 году был небольшой скачок за счет запуска влажного производства. Но мы нашли ресурсы, чтобы сделать более эффективной любую часть производства.

Что касается ситуации с отходами, то как рассказывают в ООО «Марс», компания не пользуется услугами мусорных полигонов: 95% отходов передается на использование другим предприятиям или идет в дальнейшую переработку, а оставшиеся 5% утилизируются на месте.

— Предприятия, с которыми мы работаем в плане обращения с отходами, имеют соответствующие лицензии, — говорит Елена Позднякова. — Оставшиеся 5% отходов сжигаем. Это отходы, не относящиеся к ТБО. У нас есть два поставщика, которые имеют системы очистки воздуха. Да, это дороже, чем размещение на полигоне. Но мы более глубоко разделяем отходы, и все, что можно использовать, используем.

Опыт как ООО «Марс», так и других предприятий, применяющих технологии, направленные на сохранение окружающей среды и одновременно устойчивое развитие, высоко ценят в региональной власти. И этот опыт особенно актуален в связи с реализацией на территории региона нацпроекта «Экология».

— Чем совершеннее будут технологии, чем больше внимания будет уделяться им, тем выше вероятность, что мы достигнем гармонии с окружающим миром, — говорит министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. — Мы живем в условиях очень неблагоприятного климата. Для того чтобы люди работали, нужно создать комфортные условия. Очень хорошо, что мы имеем дело с производством, где использованы по максимуму энергосберегающие технологии. К сожалению, многие предприятия вынуждены произвести большое количество отходов, которые воспринимаются именно как отходы, а не как утраченное сырье. Вопрос природоохранных технологий очень важный.

Фото предоставлено пресс-службой компании