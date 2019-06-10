СГК начинает капитальные ремонты на теплосетях в Новосибирске

В июне теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступает к капитальным ремонтам трубопроводов – подрядные организации энергетиков вывели бригады и технику на объекты в городе. Всего за летний период предстоит капитально отремонтировать 12 крупных участков тепловых сетей.

Общая длина заменяемых при капитальном ремонте участков более 5 км. Для подготовки теплосетевого комплекса мегаполиса к очередному отопительному сезону 2019-2020 Сибирская генерирующая компания направит 721 млн. рублей. Объем вложений в надежность теплоснабжения Новосибирска по сравнению с прошлым годом увеличен почти в два раза.

Приоритет при выборе участков для капитального ремонта отдан магистральным сетям, в отличие от прошлого года. Это связано с постоянно растущей динамикой повреждений на трубопроводах большого диаметра.

— В этом году основное внимание — магистральным трубопроводам, так как от их повреждений последствия гораздо серьезнее. Прошедшая зима нам продемонстрировала это. Капитальный ремонт на теплосетях будут проводить подрядные организации. Для работ будет привлечено более 200 высококвалифицированных специалистов и более 40 единиц спецтехники, — прокомментировал Валерий Монастырев, генеральный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске.

Для выполнения капитального ремонта привлечены организации, имеющие для этого все необходимое: высококвалифицированный персонал, оборудование, технику. Одними из первых к капитальным ремонтам приступила компания «Сибэнергострой». Больше 10 лет они сотрудничают с теплоэнергетиками. На этой недели подрядчики уже приступили к работам на теплотрассе по улице Ветлужская, где им предстоит заменить больше 300 метров магистрального трубопровода, а также дренажный трубопровод, поставить новые лотки. Срок окончания работ по графику на этом участке до середины августа, но подрядчики будут стремиться выполнить ремонтные работы быстрее.

На сегодня еще не на все объекты капитального ремонта теплосетей выбраны исполнители работ. Руководство компании пригласило подрядные организации Новосибирска, которые готовы обеспечить хорошее качество работ, участвовать в соответствующих конкурсах.

Кроме этого, в этом году запланировано заменить не менее 22 км трубопроводов в рамках текущих ремонтов. Это те участки, которые проявили себя как ненадежные в ходе прошедшего отопительного периода, а также дефектные участки, выявленные при проведении гидравлических испытаний.

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Фото: пресс-служба СГК