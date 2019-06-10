«Бетолекс» выставлен на торги с понижением цены

Компания «Сибирский строитель» признана банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.09.2016. Конкурсный управляющий — Игорь Ковалев. На продажу выставлено имущество, в том числе находящееся в залоге у ГК «ВЭБ.РФ» и ПАО «АКБ СВЯЗЬ-БАНК». В лот, выставленный на торги, входит техника, здание и оборудование. Судя по конкурсной документации, в залоге у кредиторов находится имущество на 1,5 млрд рублей, незалоговое имущество — 275 млн рублей, товарно-материальные ценности — 8,6 млн.

Компания «Сибирский строитель» в ноябре 2012 года запустила в Искитимском районе Новосибирской области завод по производству изделий из ячеистого бетона «Бетолекс» (общая стоимость проекта составила более 2 млрд рублей), а в конце 2013 года завершила строительство цеха по производству извести (объем инвестиций в проект составил более 400 млн рублей). Учредителями «Сибирского строителя» на паритетных началах являлись генеральный директор УК «Бизнес групп» Дмитрий Малахов и Александр Зайцев.

В 2014 году иск о признании ООО «Сибирский строитель» банкротом подавала воронежская компания ООО «ВПП «Известа»», она потребовала вернуть долг в 10,5 млн рублей. В декабре 2014 года дело о банкротстве было прекращено — компании пошли на мировую и согласовали график возвращения долгов. Весной 2015 года суд отказал компании «СибПродМонтаж», подавшей иск о банкротстве «Сибирского строителя», во введении наблюдения. Иск был подан в связи с наличием просроченной задолженности в размере 2,1 млн рублей.

В апреле 2016 года иск к компании подал Внешэкономбанк — 4,8 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей предъявлялись как обеспеченное залогом имущество должника. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 5 апреля 2016 года в отношении ООО «Сибирский строитель» была введена процедура банкротства — наблюдение. Потенциальным покупателем предприятия называлось АО «Главновосибирскстрой» (завод «Сибит»).

Фото: pixabay.com, автор- qimono