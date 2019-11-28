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S&P повысило прогноз по рейтингам ПСБ со «Стабильного» на «Позитивный»

  • 28/11/2019, 10:42
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило прогноз по рейтингам ПАО «Промсвязьбанк» с уровня «Стабильный» до «Позитивный», подтвердив рейтинг банка на уровне «BB-».

По мнению рейтингового агентства S&P, роль банка для правительства «может возрасти по мере его преобразования в опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, что обусловит большую вероятность предоставления ему экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости».

— Последовательная реализация стратегии ПСБ как универсального банка с особыми функциями находит свою поддержку у рейтинговых агентств. ПСБ показывает хорошие результаты по финансово-экономическим и отраслевым показателям: мы активно наращиваем кредитный портфель и операционный доход, повышаем операционную эффективность, — отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

Позитивное рейтинговое действие со стороны S&P продолжает тренд этого года, когда другие агентства повысили кредитные рейтинги ПСБ. В октябре АКРА повысило рейтинг на 1 ступень до уровня «АА(RU)», в августе «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг банка на 3 ступени до уровня «ruAA-», в апреле Moody’s присвоил рейтинг «Ba3», увеличив его на 2 ступени.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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