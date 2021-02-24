Март в Новосибирской области ожидается холодным

— В этом году март ожидается достаточно холодным, а глубина промерзания выше, чем годом ранее, — сообщил и.о. начальника департамента Росгидромета по СФО Николай Кусов на совещании в полпредстве. — В случае прихода кратковременного тепла, впитывание влаги в землю будет меньше, чем в прошлом году. Снег, который продолжает идти, растает, не успеет впитаться и пойдет в водоемы, а это означает раннее вскрытие рек, заторы льда на излучинах и т.д.
На теплую весну, которая была в 2020 году, по его словам, пока рассчитывать не стоит. Впрочем, глава сибирского Росгидромета не исключил, что в начале марта, после уточнения параметров, прогноз может быть скорректирован.
Фото: pixabay.com, автор- enriquelopezgarre
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