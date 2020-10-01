«Машиноимпорт» поставит эскалаторы для станции метро «Спортивная»

АО «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт» стало победителем аукциона на поставку 12 эскалаторов для станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Компания предложила 569,7 млн рублей, что на четверть меньше стартовой цены (начальная цена составляла 761 млн рублей). Второе место присудили ООО «Импортлифтсервис», которое предложило 573,5 млн руб.

Как следует из протокола подведения итогов аукциона, в нем приняли участие шесть компаний. Помимо АО «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт» и ООО «Импортлифтсервис» заявки на участие подавали ООО «Сибирская компания Союзлифтмонтаж» (предложило 573,5 млн рублей), ЗАО «Эскомстроймонтаж-сервис» (612,6 млн рублей), ООО «Ас-Экспострой» (673,5 млн рублей) и ООО «Скай Лифт» (749,6 млн рублей).

Ранее мэр сообщал, что станцию метро «Спортивная» планируют сдать в июне 2022 года. В 2020 году планируется полностью возвести стены, закончить все строительные работы на объекте, а с 2021 года начать монтаж оборудования. Самая объемная и дорогостоящая его часть — это эскалаторы. Потом начнутся работы по внешней отделке станции.

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