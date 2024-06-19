Массовое ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области

Тройное ДТП произошло 17 июня в Тогучинском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, фура Mitsubishi Canter с яблоками влетела в асфальтоукладчик, стоявший на дороге. Удар был настолько сильным, что дорожную технику отбросило в каток, который находился на встречной полосе.

Грузовик упал на бок. К счастью, водитель не пострадал, отделавшись лишь ушибами. Однако пассажир получил более серьёзные повреждения: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее редакция сообщала о том, что мальчик на велосипеде пострадал в ДТП с парнем на электросамокате в Новосибирске.