Мальчик на велосипеде пострадал в ДТП с парнем на электросамокате в Новосибирске

В Новосибирске ребенок-велосипедист пострадал в столкновении с парнем на электросамокате. ДТП произошло в Дзержинском районе около 22 часов 16 июня.

По информации Госавтоинспекции, 6-летний мальчик на велосипеде ехал по проспекту Дзержинского и возле дома №32 врезался в электросамокат под управлением 20-летнего водителя.

— В аварии пострадал ребенок — его госпитализировали. Характер травм уточняется. На месте дорожного происшествия работали сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — рассказали в городском ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в День защиты детей два юных водителя электросамокатов попали в больницу.