Круизная компания «Созвездие» из Москвы выходит в Новосибирск

Круизная компания «Созвездие» осваивает новосибирский рынок и в ближайшее время запускает в регионе круизный маршрут по Оби.

— Центральная часть вся изъезжена, там сложно придумать что-то новое. В последнее время Сибирь все больше привлекает туристов, наряду с Байкалом, Алтаем и Камчаткой. Для многих Сибирь ассоциируется с реками Обь и Иртыш, на которых на сегодняшний день нет ни одного круизного теплохода. Мы решили сделать проект «От тайги до Полярного круга» и передислоцировать «Северную сказку» сюда, — рассказал генеральный директор ООО «СК Созвездие» Михаил Алямовский на круглом столе «Внутренний водный туризм», который прошел в рамках Сибирского транспортного форума.

Он рассказал, что в 2021 году после завершения навигации в Северо-Западном регионе, в порту Беломорска теплоход законсервировали и подготовили к перегону в Салехард. Он был отбуксирован Северным морским путем через Белое, Баренцево, Карское море и Обскую губу. В 2022 году теплоход техническим рейсом отправился в Ханты-Мансийск.

— Перед нами стояла сложная задача исследовать все основные центры притяжения, которые существуют на этих водных артериях и составить межрегиональный маршрут, который объединил Ямал, ЮГРУ и Тюменскую область. Мы назвали его «От тайги до Полярного круга». В навигацию 2023 года мы отработали по маршруту Сургут—Салехард—Ханты-Мансийск—Тобольск. Это исторические места, современные нефтяные города и потрясающая природа, — рассказал Михаил Алямовский.

Он добавил, что в 2024 году компания расширили географию присутствия в Новосибирском и Томском регионах. Уже разработаны два маршрута. В 2025 году компания планирует выйти на Омск и опробовать маршрут Омск-Новосибирск. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день, в сибирских городах отсутствуют причалы.

— 12 июня мы прибыли в Новосибирск. К сожалению, с причалами у нас здесь ничего не получилось, и благодаря компании РечФлот, нам пришлось делать перепосадку людей на «Омики» (двухпалубные пассажирские речные теплоходы— Ред), на моторные лодки, — констатировал он.

Подобная ситуация была в Томске. Люди в чатах активно обсуждали прибытие круизного теплохода.

Что они подумают о Томске? На реке стоим, а причала нет

Стыдно туристов приглашать

Туристы есть, причала нет

Ну два часа они только на берег партиями эвакуироваться будут. Посмотрят на набережную у белого дома и обратно пора. На ужин!

— Люди со всей страны приезжают, смотрят все эти прекрасные виды, города. Хотелось бы получить обратную связь и возможность причаливания судна, не с рейда вывозить лодками, а какие-то возможные мероприятия, баржи поставить на момент захода или ещё какие-то сооружения. Я считаю, что третий город в стране должен, наверное, какие-то меры поддержки нам оказать, — отметил он.

Михаил Алямовский обратился к заместителю губернатора Новосибирской области Роману Теленчикову с просьбой о содействии в решении вопроса с причалами.

Роман Теленчиков пообещал содействие в этом вопросе.

— Готов поработать. Созвонимся и договоримся о встрече. Поработаем отдельно, не в рамках круглого стола, — заверил Роман Теленчиков.

«Северная сказка» — трехпалубный теплоход-пансионат, который вмещает 143 пассажира и 64 члена экипажа. Длина теплохода 96,5 метров. На данный момент это самое большое круизное судно в истории Обь-Иртышского бассейна. Он был полностью переоборудован под современные реалии.

По данным Seldon Basis, ООО «Судоходная компания «Созвездие» создано в июле 2016 года в Москве. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. 51% компании принадлежит ООО «СК «Инфофлот», 49% — Александру Соснину. Генеральный директор — Михаил Алямовский. По финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила почти 2,2 млрд рублей (в 2022 году — 1,1 млрд рублей), чистая прибыль — 137,1 млн рублей (в 2022 году — 6 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания РечФлот уже много лет пробивает проект по развитию инфраструктуры для организации речных перевозок и круизных маршрутов по Оби.