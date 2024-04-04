Массовое отравление школьников расследуется в Новосибирской области

В одной из сельских школ в Искитимском районе Новосибирской области сразу 14 учеников подхватили острую кишечную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора срочно выехали на место ЧП.

Чтобы выявить источник и выяснить причины инфекции эксперты отправил пробы готовых блюд, сырья, смывов, а также материалы от персонала кухни в лабораторию для исследования.

— Установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, выданы необходимые предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, — сообщили в VN.ru в ведомстве.

Работа пищеблока приостановлена. Всех школьников с 4 апреля перевели на дистант до получения результатов эпидрасследования и окончания медицинского наблюдения.

Деревня Ургун одна из старейших в регионе, в которой проживает чуть более 1000 человек. Здесь одна школа, где совсем немного учеников. Ранее здесь подобных ЧП не случалось.

Согласно информации на официальном сайте образовательного учреждения, крайний обед для учащихся состоял из щей со свежей капустой, свежих огурцов, плова из отварной говядины и чая с сахаром. На десерт детям давали яблоки.

Что стало причиной заболевания — станет известно в ближайшее время.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько воспитанников детского сада в Новосибирске попали в больницу с острым кишечным отравлением. По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.