Рекламодателям

«Спокойно ходят по микрорайону»: местные жители сами нашли банду цыган, обчистивших квартиру в Плющихинском

  • 04/04/2024, 16:24
Автор:
«Спокойно ходят по микрорайону»: местные жители сами нашли банду цыган, обчистивших квартиру в Плющихинском
А полиция не торопится задержать преступниц.

В Новосибирске жители жилмассива «Плющихинский» нашли места проживания банды цыган, обчистившей одну из квартир на Виталия Потылицына. Сибиряки жалуются, что после недавнего инцидента, наглые воровки продолжают свободно разгуливать по их микрорайону, а полиция не реагирует на это.

— Они спокойно ходят среди бела дня по «Плющихинскому», их никто не ловит. В домашнем чате люди пишут, что видят их постоянно и даже написали адреса, вплоть до номера квартиры, где эти дамы живут. Я в тот же день, 2 апреля, передала адреса полиции. Он сказал, мол в курсе, полиция работает, — рассказывает Infopro54 хозяйка обворованной квартиры Татьяна.

Собеседница готова взять отпуск без содержания, чтобы собрать людей, собственноручно поймать преступниц и привести в участок.

— Я не хочу, чтобы другие люди пострадали от рук этих воровок. Сейчас они воруют, а в дальнейшем, почувствовав безнаказанность, могут пойти дальше. Боюсь за стариков и за детей. Боюсь теперь оставлять детей одних дома, — говорит сибирячка.

Прошло несколько дней, но никто по краже с женщиной не связался. Тогда она сама написала сотруднику, который выезжал на место преступления и спросила, как продвигается дело после того, как им предоставили адреса проживания подозреваемых.

— Сотрудники, которые занимаются, информацией владеют и работают по данному факту, — ответил Татьяне правоохранитель.

О том, что полиция работает, но подозреваемые не задержаны, подтвердили в МВД Новосибирска.

— По факту возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — пояснили Infopro54 в пресс-службе ведомства.

Собеседница подчеркнула, что собирается обратиться к президенту. Она считает, так быстрее дело пойдет и преступниц наконец-то задержат, а жители микрорайона вздохнут с облегчением.

Напомним, инцидент произошел в Октябрьском района днем 1 апреля. Жертвой банды цыганок стала жительница одной из квартир в доме на улице Виталия Потылицына. Ее 9-летний сын Иван* был дома один, когда в дверь позвонили. Не услышав ответ на свой вопрос «кто там?», мальчик подумал, что это первоапрельская шутка от мамы, и открыл дверь. Воспользовавшись замешательством ребенка, цыганки вдвоем ввалились в квартиру, а третья осталась на лестничной площадке. Одна из непрошенных гостей отправила Ваню за водой, ибо «жажда их замучила», а сама с подельницей начали потрошить квартиру. Вошедший в комнату школьник застал там перевернутые верх дном вещи.

— Когда сын пытался их выпроводить, одна из женщин начала тыкать ему в ухо кружкой. Непонятно, зачем. После этого они ушли, — рассказала Infopro54 мать мальчика.

Вернувшаяся домой Татьяна обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию. В этот же день по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Воровки попали на видео камер, установленных в подъезде дома.

Источник фото и видео: предоставлено читательницей Infopro54

57

Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Регион не задан

Теги : Новосибирск кража из квартиры банда цыганок


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41
Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55

Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска

На данный момент осталось 17 кандидатов. Тестирование уже завтра.
Читать далее >>

Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

На 50 млн рублей, по сравнению с 2023 годом, увеличено финансирование ремонта тротуаров.
Читать далее >>

Пятилетнему мальчику, страдающему аутизмом, требуется курсовое лечение

Не хватает — 223 300 рублей.
Читать далее >>

Олег Клемешов не видит особого эффекта от ямочного ремонта в Новосибирске

Он потребовал ускорить заключение контрактов с подрядчиками и увеличить объемы работ.
Читать далее >>

Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

За неделю с улиц города вывезено 135 тонн грязи.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

О сети, емкости и рефарминге в интервью Infopro54 рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Массовое отравление школьников расследуется в Новосибирской области
4/04/24 17:06
Образование Право&Порядок Происшествия
«Спокойно ходят по микрорайону»: местные жители сами нашли банду цыган, обчистивших квартиру в Плющихинском
4/04/24 16:24
Общество Происшествия
Директор Центра водных видов спорта Новосибирска пробудет в СИЗО до лета
4/04/24 16:19
Право&Порядок
По программе долгосрочных сбережений можно в год получить от государства 36 тысяч рублей
4/04/24 16:02
Бизнес Финансы
Мигранты атаковали психиатрическую больницу в Новосибирске
4/04/24 15:39
Происшествия
Туристская инфраструктура в Сибири не приспособлена для отдыха с детьми
4/04/24 15:19
Бизнес Туризм
Кировский район лидирует в голосовании за выбор зеленых зон для благоустройства
4/04/24 15:00
Власть Город Общество
Три диплома финалиста в премии «Парки России» получил Новосибирск
4/04/24 14:49
Город
Полицейский устроил семейные вооруженные разборки с пистолетом в Новосибирске
4/04/24 14:23
Происшествия
«Приравнять к убийству»: запретить аборты потребовали общественники у губернатора Новосибирской области
4/04/24 14:01
Власть Медицина Общество
Дети-сироты получили 192 квартиры и 107 сертификатов в Новосибирске
4/04/24 13:52
Власть Город
Полиция ищет водителя, врезавшегося в остановку и покинувшего место ДТП в Новосибирске
4/04/24 13:24
Город
Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев прошли во второй тур конкурса на пост мэра Новосибирска
4/04/24 13:21
Власть Город
Из-за паводка ограничили движение на двух дорогах в Новосибирской области
4/04/24 12:47
Транспорт
Мэрия одобрила строительство храма в Новосибирске
4/04/24 12:21
Город Общество
Суд над экс-директором «Красного факела» начался в Новосибирске
4/04/24 12:11
Культура Право&Порядок
Назвали стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске
4/04/24 11:42
Город
Ленинский район Новосибирска вошел в топ удобных для «удаленщиков»
4/04/24 11:04
Город Общество
Новосибирец пытался ввезти 19 кораллов из Тайланда
4/04/24 10:38
Право&Порядок
Временно меняется расписание 12 пригородных поездов в Новосибирской области
4/04/24 10:19
Общество Транспорт
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт
4/04/24 9:00
Правительство Красноярского края и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве
3/04/24 9:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
2/04/24 11:23
«Россети» обеспечили электроэнергией строящийся под Новосибирском научный комплекс СКИФ
1/04/24 17:00
Около тысячи сибиряков получат новую профессию с помощью образовательного кредита
29/03/24 14:25
Бизнес может открыть депозит без документов
27/03/24 14:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска