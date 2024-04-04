«Спокойно ходят по микрорайону»: местные жители сами нашли банду цыган, обчистивших квартиру в Плющихинском

В Новосибирске жители жилмассива «Плющихинский» нашли места проживания банды цыган, обчистившей одну из квартир на Виталия Потылицына. Сибиряки жалуются, что после недавнего инцидента, наглые воровки продолжают свободно разгуливать по их микрорайону, а полиция не реагирует на это.

— Они спокойно ходят среди бела дня по «Плющихинскому», их никто не ловит. В домашнем чате люди пишут, что видят их постоянно и даже написали адреса, вплоть до номера квартиры, где эти дамы живут. Я в тот же день, 2 апреля, передала адреса полиции. Он сказал, мол в курсе, полиция работает, — рассказывает Infopro54 хозяйка обворованной квартиры Татьяна.

Собеседница готова взять отпуск без содержания, чтобы собрать людей, собственноручно поймать преступниц и привести в участок.

— Я не хочу, чтобы другие люди пострадали от рук этих воровок. Сейчас они воруют, а в дальнейшем, почувствовав безнаказанность, могут пойти дальше. Боюсь за стариков и за детей. Боюсь теперь оставлять детей одних дома, — говорит сибирячка.

Прошло несколько дней, но никто по краже с женщиной не связался. Тогда она сама написала сотруднику, который выезжал на место преступления и спросила, как продвигается дело после того, как им предоставили адреса проживания подозреваемых.

— Сотрудники, которые занимаются, информацией владеют и работают по данному факту, — ответил Татьяне правоохранитель.

О том, что полиция работает, но подозреваемые не задержаны, подтвердили в МВД Новосибирска.

— По факту возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — пояснили Infopro54 в пресс-службе ведомства.

Собеседница подчеркнула, что собирается обратиться к президенту. Она считает, так быстрее дело пойдет и преступниц наконец-то задержат, а жители микрорайона вздохнут с облегчением.

Напомним, инцидент произошел в Октябрьском района днем 1 апреля. Жертвой банды цыганок стала жительница одной из квартир в доме на улице Виталия Потылицына. Ее 9-летний сын Иван* был дома один, когда в дверь позвонили. Не услышав ответ на свой вопрос «кто там?», мальчик подумал, что это первоапрельская шутка от мамы, и открыл дверь. Воспользовавшись замешательством ребенка, цыганки вдвоем ввалились в квартиру, а третья осталась на лестничной площадке. Одна из непрошенных гостей отправила Ваню за водой, ибо «жажда их замучила», а сама с подельницей начали потрошить квартиру. Вошедший в комнату школьник застал там перевернутые верх дном вещи.

— Когда сын пытался их выпроводить, одна из женщин начала тыкать ему в ухо кружкой. Непонятно, зачем. После этого они ушли, — рассказала Infopro54 мать мальчика.

Вернувшаяся домой Татьяна обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью порядка 100 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию. В этот же день по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Воровки попали на видео камер, установленных в подъезде дома.