Область ждет инвестиционных предложений по онкоконцессии

— ГК «МедИнвестГрупп» является одним из наших потенциальных партнеров по проекту строительства онкодиспансера. Но это конкурентный процесс, поэтому называть эту компанию единственным претендентом нельзя. Наверняка будут получены другие предложения, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

— Мы выбрали этот вариант. Решили дождаться инвестиционных предложений — альтернативных или безальтернативных, — добавил Травников.

Он пояснил, что проект строительства онкоцентра по концессии достаточно новый. В регионах РФ подобной практики еще не было, только в Москве. Именно поэтому Новосибирская область решила не объявлять конкурс для выбора концессионера, а решила пойти по пути сбора инвестиционных предложений.

Новосибирское правительство взаимодействует с ГК «Мединвестгрупп» уже в течение 2 лет. Компания стала инвестором проекта строительства ПЭТ КТ центра для диагностики онкобольных на территории 25-й медсанчасти. Кроме того, «Мединвестгрупп» принимает участие в реализации проекта по обновлению оборудования для лучевой терапии в клиниках области, в частности в Городской клинической больнице.