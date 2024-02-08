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Массовую драку на складе Wildberries разнимал ОМОН

  • 08/02/2024, 14:46
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Массовую драку на складе Wildberries разнимал омон
Рабочий и бригадир поспорили из-за штрих-кода, а потом к ним присоединились еще 100 человек.

Работа 7 блока крупного склада Wildberries в Электростали оказалась парализована из-за массовой драки.

По словам очевидцев, рабочий криво наклеивал штрих-коды и бригадир сделал ему матерное замечание. Тот обиделся и кинулся доказывать свою правоту кулаками. Их попытались разнять коллеги, но тоже оказались втянуты в конфликт. В итоге весь цех принялся махаться между собой. Это более сотни человек.

― Разнимать работников приехал ОМОН, 5 машин ДПС и 2 ППС. Также около склада стоит автозак и несколько газелей, ― сообщает Телеграм-канал Baza.

Сейчас два блока складов оцеплены. На месте работает полиция.

Фото: Телеграм-канал Baza.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Электросталь Сибирь

Теги : ОМОН Драка Wildberries


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