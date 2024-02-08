Массовую драку на складе Wildberries разнимал омон

Работа 7 блока крупного склада Wildberries в Электростали оказалась парализована из-за массовой драки.
По словам очевидцев, рабочий криво наклеивал штрих-коды и бригадир сделал ему матерное замечание. Тот обиделся и кинулся доказывать свою правоту кулаками. Их попытались разнять коллеги, но тоже оказались втянуты в конфликт. В итоге весь цех принялся махаться между собой. Это более сотни человек.
― Разнимать работников приехал ОМОН, 5 машин ДПС и 2 ППС. Также около склада стоит автозак и несколько газелей, ― сообщает Телеграм-канал Baza.
Сейчас два блока складов оцеплены. На месте работает полиция.
Фото: Телеграм-канал Baza.
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