Массовую драку на складе Wildberries разнимал омон

Работа 7 блока крупного склада Wildberries в Электростали оказалась парализована из-за массовой драки.

По словам очевидцев, рабочий криво наклеивал штрих-коды и бригадир сделал ему матерное замечание. Тот обиделся и кинулся доказывать свою правоту кулаками. Их попытались разнять коллеги, но тоже оказались втянуты в конфликт. В итоге весь цех принялся махаться между собой. Это более сотни человек.

― Разнимать работников приехал ОМОН, 5 машин ДПС и 2 ППС. Также около склада стоит автозак и несколько газелей, ― сообщает Телеграм-канал Baza.

Сейчас два блока складов оцеплены. На месте работает полиция.