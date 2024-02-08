В топ городов, где выгодно променять квартиру на частный дом, вошел Новосибирск

Рейтинг городов, в которых выгодно переехать из квартиры в частный дом, возглавили Омск, Казань, Красноярск. Новосибирск занял 6 место в рейтинге.

— В Новосибирске разница в стоимости квадратного метра квартиры на вторичном рынке и в частном доме составляет 43%, — говорится в сообщении Яндекс Недвижимость.

Всего в исследовании принимали участие 17 городов. За основу была взята медианная стоимость квадратного метра недвижимости в квартире и в частном доме в городской черте за последние 5 месяцев.

Во всех исследуемых городах стоимость квадратного метра в частном доме оказалась ниже стоимости квадратного метра в квартире.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в Топ-3 по рейтингу креативного потенциала России.