Как новосибирский бизнес отреагировал на остановку расчетов Chouzhou Commercial Bank

Как сообщили федеральные СМИ, Chouzhou Commercial Bank, «главный банк КНР для российских импортеров, уведомил клиентов об остановке операций с Россией». По данным газеты «Ведомости», некоторые предприниматели сообщили, что у них из-за решения банка оказались сорванными несколько сделок. ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщил, что в Кремле видели сообщения о возникших трудностях при расчетах с Китаем, и уведомил, что «все вопросы будут решаться в совместном диалоге двух стран».

Председатель Новосибирского областного реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов сообщил, что новосибирские компании — участники ВЭД — не жаловались на остановку операций по сделкам с китайскими партнерами.

— Chouzhou Commercial Bank не входит в топ-5 системообразующих банков КНР. По моей информации, большинство новосибирских компаний работает по сделкам в ВЭД с Bank of China. Он работу не останавливал, так же как и другие банки из топ-5, — говорит Салов. — Новосибирские участники ВЭД продолжают работать с контрагентами из Китая, все расчеты проходят.

Собеседник Infopro54 также отметил, что о планах по созданию отделений в КНР недавно в федеральных СМИ заявлял «Газпромбанк», что еще больше упростит взаимодействие между китайскими и новосибирскими компаниями.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирской области.