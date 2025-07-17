Инцидент с инвалидом в новосибирском метро обернулся служебным расследованием

В начале июля в новосибирском метро произошёл инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. Мужчина с сильной болью в ногах и на костылях не смог вызвать такси и был вынужден воспользоваться метрополитеном. Спуститься в подземку ему помогла проходившая мимо местная жительница, а не сотрудники метрополитена.

После публикации истории, в метрополитене было проведено служебное расследование и мэрия Новосибирска выпустила официальное заявление, сообщает Om1 Новосибирск. Были изучены записи с камер видеонаблюдения и получены объяснения от сотрудников. В ведомстве выразили сожаление и поблагодарили горожан за проявленную помощь.

В администрации города напомнили, что в столице Сибири для маломобильных пассажиров действует специальная служба сопровождения. На каждой станции работают обученные сотрудники, готовые помочь с передвижением по метро. Всего подготовлено 120 специалистов, и помощь предоставляется круглосуточно.

Чтобы избежать ожидания, рекомендуется заранее подать заявку на сопровождение. В противном случае, придется подождать.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 млрд рублей.