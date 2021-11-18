Большинство новосибирцев считают, что QR-коды нужно выдавать переболевшим и людям с высоким титром антител

Каждый второй россиянин считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто переболел и/или имеет достаточный уровень антител к COVID-19, сообщает Superjob. Исследование сервиса приурочено к внесению в Госдуму в рамках борьбы с распространением коронавируса законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Сегодня QR-код могут получить только те, кто вакцинирован, официально переболел коронавирусом не более полугода назад или получил отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. Однако, по мнению 51% россиян, выдавать QR-коды нужно и непривитым, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19.

Новосибирцы поддерживают данную позицию чаще среднего по стране, 57% жителей города хотели бы вступления законопроекта в силу. Свою позицию респонденты аргументируют безопасностью таких людей для окружающих: считается, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию. Напротив, с точки зрения каждого пятого (20%), QR-коды не следует выдавать тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально.

Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов немало и среди вакцинированных (48%), но чаще всего за это выступают те, кто не делал прививку от коронавируса (59%). Противников выдачи «электронного пропуска» невакцинированным больше всего мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).