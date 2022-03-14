McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

Рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири продолжают свою работу в обычном режиме, несмотря на заявление головной компании о приостановке обслуживания в предприятиях сети в РФ, сообщила «Интерфаксу» директор по маркетингу ООО Олеся Самчелеева.

— Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет, — сказала она.

Кроме того, Самчелеева отметила, что компания-франчайзи намерена и дальше продолжать работу по управлению ресторанами McDonald’s в Сибири.

Франчайзи принадлежат 25 точек McDonald’s в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском крае, и республике Алтай. Сама компания зарегистрирована в Новокузнецке.

Как сообщалось, американская McDonald’s с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России. Расходы на выполнение обязательств перед сотрудниками и контрагентами компания оценила в сумму до $50 млн в месяц.