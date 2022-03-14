СГК заменит почти два километра теплосетей на улице Серебренниковская

Подготовительные работы по замене магистральной теплосети на этом участке специалисты подрядной организации СГК начали уже в начале марта. Всего на ул. Серебренниковская в работе у СГК три больших участка: на двух из них (общей протяженностью более 680 метров – здесь и далее по тексту в однотрубном исчислении) предстоит провести капитальный ремонт, на третьем участке (длиной более 1100 метров) — техперевооружение.

Возраст этого магистрального трубопровода 62 года. За последние 5 лет на этой теплосети энергетики устранили 21 серьезный дефект.

На время проведения капитального ремонта будет изменяться схема дорожного движения и конфигурация трамвайных путей для организации реверсивного движения.

Водителям и пешеходам следует руководствоваться дорожными знаками.

Капитальный ремонт теплосети на этом объекте энергетики планируют завершить до начала августа.

В 2022 году СГК в Новосибирске капитально отремонтирует и проведет техперевооружение 20 участков теплосетей общей протяженностью более 12 тысяч километров. Это те места, где зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов. Стоимость программы капитального ремонта – 463 млн 344 тыс. рублей, стоимость программы техперевооружения теплосетей – 1 млрд. 260 млн рублей.