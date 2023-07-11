МЧС Бурятии приостановил поиски туристки из Новосибирска на реке Снежной

В Бурятии спасатели приостановили поиски новосибирской туристки, пропавшей во время сплава на реке Снежной, сообщили в ГУ МЧС республики.

— В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды, — сообщили в ведомстве.

Напомним, поиски туристки из Новосибирска ведутся с 6 июля. Во время сплава по реке Снежная катамаран перевернулся, на нем находилось восемь человек. Трое туристов добрались до берега, остальных стали искать добровольцы и спасатели. За прошедшие дни все участники сплава были найдены, кроме Елены Романовой из Новосибирска — женщина до сих пор числится пропавшей без вести.

В МЧС отметили, что спасатели обследовали около 120 км береговой линии.

Река Снежная в Бурятии популярна среди туристов-водников и считается достаточно сложной для прохождения. В целом река относится к 4 категории сложности, что автоматически предполагает наличие у участников опыта водных походов. Отмечается, что на пути встречаются препятствия шестой, высшей категории, а также в принципе непреодолимый для любых средств сплава водопад.

Ранее редакция сообщала, что поиски новосибирской туристки, сплавлявшейся по реке Снежная, до сих пор продолжаются.