Новосибирские приставы не отдают ключ от помещения с наркотическими препаратами клинике 1+1

Управление службы судебных приставов по Новосибирской области препятствует доступу Госнаркоконтролю к помещению, где хранятся наркотические препараты, используемые в медицинских целях при проведении операций в клинике «1+1». Об этом Infopro54 рассказала помощник руководителя клиники Светлана Дроздова.
— Пристав была предупреждена, что в здании клиники находится специализированная комната, где хранятся наркосодержащие препараты, необходимые для осуществления медицинской деятельности. Эта категория препаратов строгого учитывается, а контролем за этим осуществляется Госнаркоконтроль, — отметила Дроздова.
По слова Дроздовой, пристав изъяла ключ от помещения и не вернула его, несмотря на решение арбитражного суда о приостановлении всех действия по исполнительному производству, на основании которого ФССП освобождало здание.
— Представители новосибирского ФССП не сообщают у кого на хранении находятся наркотические вещества и где ключ от указанного помещения. Ни работники клиники, ни представители Госнаркоконтроля не имеют возможности в настоящее время провести проверку сохранности наркотических препаратов. А сотрудники ФССП отказываются совместно осуществить выход и проверить наличие наркотических веществ, — подчеркнула Светлана Дроздова.
Она также рассказала, что гарантировать сохранность и надлежащее хранение наркотических препаратов не представляется возможным.
Позже суд дал отсрочку клинике до 30 октября 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1».
Фото: pixabay — weinstock
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