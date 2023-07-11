Новосибирские приставы не отдают ключ от помещения с наркотическими препаратами клинике 1+1

Управление службы судебных приставов по Новосибирской области препятствует доступу Госнаркоконтролю к помещению, где хранятся наркотические препараты, используемые в медицинских целях при проведении операций в клинике «1+1». Об этом Infopro54 рассказала помощник руководителя клиники Светлана Дроздова.

— Пристав была предупреждена, что в здании клиники находится специализированная комната, где хранятся наркосодержащие препараты, необходимые для осуществления медицинской деятельности. Эта категория препаратов строгого учитывается, а контролем за этим осуществляется Госнаркоконтроль, — отметила Дроздова.

По слова Дроздовой, пристав изъяла ключ от помещения и не вернула его, несмотря на решение арбитражного суда о приостановлении всех действия по исполнительному производству, на основании которого ФССП освобождало здание.

— Представители новосибирского ФССП не сообщают у кого на хранении находятся наркотические вещества и где ключ от указанного помещения. Ни работники клиники, ни представители Госнаркоконтроля не имеют возможности в настоящее время провести проверку сохранности наркотических препаратов. А сотрудники ФССП отказываются совместно осуществить выход и проверить наличие наркотических веществ, — подчеркнула Светлана Дроздова.

Она также рассказала, что гарантировать сохранность и надлежащее хранение наркотических препаратов не представляется возможным.

Напомним, что судебные приставы в июне обязали пациентов частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносили из медучреждения на носилках на улицу. ГУ ФССП России по Новосибирской области на своей странице в ВКонтакте сообщало, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28, сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу проводили исполнительные действия.

Позже суд дал отсрочку клинике до 30 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1».