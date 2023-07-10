Поиски новосибирской туристки, сплавлявшейся по реке Снежная, до сих пор продолжаются

Поиски туристки, из группы сплавлявшейся по реке Снежная, до сих пор продолжаются. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

— Летает вертолет МЧС и нанимали частный. Поиски идут в ужасных условиях, там туман и дождь. Надо найти ее как можно скорее, — передает издание слова сестры пропавшей туристки.

По мнению президента Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрея Лебедева, вина в произошедшем ЧП всей группы и руководителя в особенности.

— В паводок нельзя было сплавляться, они об этом знали и сознательно рискнули жизнями. Надо было переждать несколько дней на стоянке у водопада. Там сейчас как раз пережидает паводок другая группа. Все подобные несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: «А вот у нас нет времени, давайте попробуем. Мы торопимся», — рассказал КП Лебедев.

Напомним, что ЧП случилось 6 июля, четыре катамарана с людьми перевернулись, пройдя водопад Хармын-Дулю. При этом МЧС Иркутской области сообщало о том, что в ближайшие сутки на реках снова прогнозируется резкий подъем уровней воды. 5 июля на реке Снежная в районе села Выдрино — повышение уровня воды до отметок 260 — 310 см, при критической 390 см, 6 июля на Снежной в районе села Выдрино — повышение уровня воды до отметок 320 — 370 см, при критической 390 см, на р. Слюдянка в районе города Слюдянка — повышение уровня воды до отметок 280 — 330 см, при критической 290 см.

В настоящее время уровни воды в реках Иркутской области уже опустились ниже критических отметок. На контроле МЧС гидрологическая обстановка в южных, центральных и западных районах региона. Остаются подтопленными в 2 населенных пункта, 6 садоводческих обществ, 103 придомовые территории, 2 участка автомобильных дорог. Движение ограничено в Зиминском районе в поселке Осиповский (река Ока) и в Черемховском районе в поселке Бельск (река Белая).

Ранее редакция сообщала о том, что в Бурятии возобновлены поиски туристов из Новосибирска.